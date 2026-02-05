Marcus Rashford est prêt à tout pour fuir Manchester United

Ce n’est plus un secret pour personne. Marcus Rashford (28 ans) revit en Catalogne. Prêté par Manchester United au FC Barcelone, l’Anglais réalise l’une des meilleures saisons de sa carrière (10 buts, 13 passes décisives en 33 matches). Parti d’Angleterre pour la première fois de sa vie de footballeur, Rashford n’a pas caché sa joie au point d’afficher ouvertement son envie de rester chez les Culés.

«C’est clair, ce que je veux c’est rester au Barça. C’est un objectif final, mais ce n’est pas la raison pour laquelle je m’entraîne dur et que je donne le meilleur de moi-même. Le but, c’est de gagner. Le Barça est un club fantastique, énorme, construit pour gagner des titres. Il y a de la pression ici, mais ce n’est pas une pression négative, c’est une pression que tu veux quand tu es joueur. Moi je la veux et je l’ai toujours voulue. Je ne peux pas être quelque part où il n’y a pas d’exigences importantes», déclarait-il en décembre dernier.

Carrick aimerait le revoir à MU

Mais si le montant de l’option d’achat dont dispose le Barça n’est pas élevé par rapport au marché (30 M€), il reste un obstacle majeur pour les Blaugranas qui veulent tout de même tenter de le recruter définitivement. Promu entraîneur intérimaire, Michael Carrick aimerait voir revenir l’ancien protégé des Red Devils. Sauf que Sport nous apprend que le principal intéressé ne veut plus entendre parler de Manchester United.

Conscient des difficultés financières du Barça, le joueur est disposé à baisser son salaire (il touche 14 M€ par an) en espérant que MU accepte de revoir le montant de l’option d’achat à la baisse. Et si tout capote avec le Barça, le journal local assure que Rashford fera tout pour se trouver un autre club au lieu de revenir à Manchester. Les Red Devils sont prévenus !