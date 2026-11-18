L’Argentine commence doucement à apprivoiser l’après-Lionel Messi. Pour la première fois depuis l’annonce de la retraite internationale de sa légende, l’Albiceleste a dû apprendre à avancer sans son capitaine et sans celui qui a incarné son football pendant près de deux décennies. Une absence forcément particulière pour une sélection qui a longtemps semblé dépendre du génie de son numéro 10. Les premières interrogations n’avaient d’ailleurs pas tardé à apparaître. Lors de son premier rendez-vous sans Messi, l’Argentine avait chuté face à l’Uruguay, laissant planer quelques doutes sur sa capacité à conserver son efficacité offensive sans son meilleur joueur. La question de sa succession était alors inévitable, car personne ne pouvait réellement prétendre prendre sa place. Mais les champions du monde 2022 ont rapidement rappelé qu’ils disposaient d’un collectif suffisamment riche pour ne pas rester orphelins de leur icône.

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La réponse est venue sur le terrain, avec une démonstration offensive face au Costa Rica. Loin de se laisser gagner par les doutes, l’Argentine a livré une prestation particulièrement convaincante et s’est offert un large succès, marqué par une avalanche de buts et une animation offensive particulièrement inspirée. La rencontre a surtout permis de constater que plusieurs joueurs étaient prêts à prendre leurs responsabilités dans le secteur offensif. L’équipe de Lionel Scaloni a retrouvé de la spontanéité, de la percussion et une efficacité qui avaient parfois semblé intimement liées à la présence de Messi. Les jeunes talents argentins ont profité de cette occasion pour se mettre en évidence et montrer qu’ils pouvaient porter une partie de l’héritage laissé par leur légende. Une victoire qui dépasse donc le simple résultat comptable. Après les premières inquiétudes suscitées par la défaite contre l’Uruguay, l’Albiceleste a envoyé un message rassurant sur ses ressources et sur sa capacité à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire.

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Un trio doré pour l’avenir

La démonstration a surtout été portée par trois hommes qui semblent avoir les épaules pour incarner le nouveau visage de l’Albiceleste. Nico Paz et Julián Álvarez ont d’abord fait exploser la défense costaricienne en première période. Le joueur de Como a ouvert le score dès la 8e minute d’une frappe du gauche à l’entrée de la surface, avant de s’offrir un deuxième but à la 38e minute après un superbe numéro individuel. L’attaquant de l’Atlético de Madrid n’a pas été en reste. Servi par Agustín Giay, il a doublé la mise à la 35e minute, puis a inscrit le quatrième but argentin à la 43e minute. Quatre réalisations avant la pause, deux doublés et une impression de facilité qui en disent long sur le potentiel offensif de cette nouvelle génération autour de Paz et Álvarez. Deux profils différents, mais une complémentarité prometteuse pour Lionel Scaloni, qui peut s’appuyer sur un duo déjà capable de prendre les responsabilités laissées vacantes par Messi. Franco Mastantuono a ensuite pris le relais avec une entrée particulièrement remarquée. Lancé après la pause à la place de Nico Paz, le jeune joueur de 19 ans n’a eu besoin que de deux minutes pour trouver le chemin des filets. Il a même attendu les dernières minutes pour s’offrir un doublé et porter le score à (7-0), après la réalisation d’Alexis Mac Allister à la 78e minute.

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Une nouvelle soirée réussie pour celui qui cherche à retrouver toute sa confiance après des débuts européens compliqués. Les trois hommes ont terminé avec deux buts chacun, symbole d’une soirée où l’Argentine n’a pas cherché un successeur unique à son ancienne superstar, mais a plutôt fait émerger plusieurs visages capables de porter son attaque. Au coup de sifflet final, Nico Paz n’a d’ailleurs pas caché son bonheur de représenter son pays. « Représenter ce maillot est ce qu’il y a de plus beau, surtout lors de journées comme celle-ci, où nous avons reçu énormément d’affection. Je pense que je progresse, que je prends du plaisir sur le terrain. Avec la qualité des joueurs que nous avons, une qualité incroyable, tout devient plus facile. C’est incroyable de pouvoir jouer dans cette équipe». Mastantuono a, lui aussi, savouré cette victoire collective. « Terminer par une victoire à domicile est important, car nous travaillons beaucoup depuis quelque temps. C’est une belle année qui se termine. Chaque fois que je viens ici, je ressens une excitation incomparable. Porter ce maillot est ce qu’il y a de plus beau, et je veux aider l’équipe et progresser chaque jour». L’Argentine n’aura jamais un autre Lionel Messi, mais elle semble déjà avoir trouvé plusieurs héritiers capables de faire vivre son immense héritage. Avec Álvarez, Paz et Mastantuono, l’Albiceleste possède des armes offensives redoutables et une nouvelle génération qui n’a visiblement pas peur de prendre le pouvoir.