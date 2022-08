Mercato : les joueurs que l’OM aimerait vendre

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille a enregistré, avec Éric Bailly, sa onzième recrue de ce mercato estival. Au rayon des départs, on va en compter six d’ici ce soir. Luan Pères a été vendu au Fenerbahçe, Konrad de la Fuente a été prêté à l'Olympiakos, tout comme Pol Lirola à Elche et Luis Henrique à Botafogo, Arek Milik va être prêté avec option d’achat de 1M€ plus 7 à la Juventus Turin et Kevin Strootman a été prêté au Genoa.

Si ces deux derniers mouvements n’auront pas rapporté grand-chose en indemnités de transfert, ils permettent à l’OM de réaliser quelques économies de salaire. Le but des dirigeants phocéens est de descendre le nombre de joueur de l’effectif à 22 joueurs. Sans compter Milik, ni les jeunes, on est actuellement à 24. L’attaquant polonais ne sera donc pas remplacé.

Jordan Amavi et Duje Caleta-Car en premier

Mais l’idée est encore plus précise que ça. En réalité l’objectif est de descendre à 21 joueurs pour en recruter un, qui devrait être un milieu de terrain offensif. Mais il n’est pas interdit de recruter le milieu de terrain d’abord avant de dégraisser. Pour cela, l’OM a dressé ses priorités concernant les départs. Ils ne surprendront, bien entendu, personne. Le premier de la liste est le latéral gauche Jordan Amavi.

Prêté l’année passée à Nice, le natif de Toulon espérait s’imposer sous Tudor. Finalement, ils se sont légèrement disputés et il n’a disputé aucune minute de championnat. La tendance lourde est donc à un départ. Le latéral gauche a refusé Zagreb. A l’heure actuelle des clubs turcs et grecs se sont renseignés, mais sa volonté n’est pas, à l’instant t, de rejoindre ces pays. Il préfère rejoindre un club du top 5 européen voire en Belgique. Mis de côté, c’est aussi le cas de Duje Caleta-Car. Le Croate, s’il pourrait jouer contre Nice ce dimanche, est seulement entré en jeu et à joué ses premières minutes lors de la troisième journée contre Nantes ce dimanche.

Bakambu et Ünder déterminés à rester

Pablo Longoria l’a assez répété : plus aucun joueur ne partira libre de l’OM. C’est un vœu pieux, certes, mais c’est son idée. Il se démène donc pour trouver un point de chute au vice-champion du Monde en titre, qui ne lui rend pas la chose facile. Cedric Bakambu est aussi sur cette liste. Des discussions ont lieu avec le Celta Vigo, mais l’attaquant est déterminé à rester et à jouer la Ligue des Champions avec la formation marseillaise.

Cengiz Ünder est aussi un élément que les décideurs phocéens aimeraient voir partir. Un temps annoncé dans un échange avec l’Atalanta, le Turc n’a aucune intention de quitter le navire. Même si sa situation peut évoluer, il n’est pour l’instant absolument pas partant. Le cas Bamba Dieng crispe, de son côté, un peu tout le monde : joueurs, dirigeants, supporters.

Dieng pourrait rester, l’OM écoutera pour Balerdi

Le Sénégalais est mis de côté depuis la préparation. Un temps il voulait rester et s’imposer, maintenant il préfère prolonger et partir en prêt pour une année. Mais l’OM ne l’entend pas de cette oreille. Pour l’heure, Brest, Nice et Lorient aimeraient le récupérer en prêt. Ce qui ne convient pas à l’OM. À l’instant, aucune discussion n’a commencé avec Fulham, dont l’intérêt a filtré récemment. L’OM reste ouvert aux offres, mais pas de prêt. Soit il est transféré, soit il reste.

Enfin, dernier nom pour lequel les Olympiens sont à l’écoute d’une offre : Leonardo Balerdi. Le jeune argentin, sorti sous la bronca samedi dernier contre Nantes, a commencé les deux premiers matches de Ligue 1. Mais avec l’arrivée d’Eric Bailly, son avenir s’assombrit un petit peu et il pourrait faire rentrer quelques deniers dans les caisses. Les téléphones vont sonner lors de ce sprint final du mercato.