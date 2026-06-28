OM : la Roma passe à l’action pour Mason Greenwood !
Auteur de deux saisons convaincantes sous les couleurs de l’OM, Mason Greenwood s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus courtisés du mercato estival. L’attaquant anglais a retrouvé son meilleur niveau à Marseille et ses performances n’ont pas échappé à certaines écuries. Si l’Olympique de Marseille a besoin de lui sportivement, un départ semble inévitable, d’autant que le club phocéen cherche toujours à assainir ses finances après son récent passage devant la DNCG.
Selon La Gazzetta dello Sport, l’AS Roma est désormais prête à accélérer dans ce dossier. Le quotidien italien affirme que le club de la Louve va transmettre dans les prochaines heures une première offre estimée à 40 M€ plus des bonus pour tenter de convaincre l’OM de céder son attaquant. Une information également confirmée par Il Messaggero, qui évoque lui aussi une offensive imminente des Giallorossi. Reste désormais à savoir si cette proposition sera jugée suffisante par les dirigeants marseillais, qui pourraient réclamer un montant supérieur pour laisser partir l’un de leurs principaux atouts offensifs.
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