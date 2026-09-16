Droits TV : la Ligue 1 fait un carton plein en Chine

La Ligue 1 continue de séduire en Chine. La rencontre entre le LOSC et Troyes a attiré en moyenne 2,15 millions de téléspectateurs sur CCTV-5, établissant ainsi la meilleure audience de la saison pour le championnat de France sur le marché chinois.

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L’engouement a également été particulièrement important sur l’ensemble de la diffusion puisque 13 millions de personnes ont regardé au moins une minute de cette rencontre. Une audience qui illustre l’exposition grandissante de la Ligue 1 auprès du public chinois.