Allemagne - Côte d’Ivoire : les notes du match

Le football est parfois cruel, cet Allemagne - Côte d’Ivoire en est une nouvelle preuve. En conférence de presse hier, Émerse Faé avait annoncé la couleur de ses intentions face à la nation quadruple championne du monde. «Aborder un match quand vous êtes la Côte d’Ivoire en essayant de limiter les dégâts, je pense que ça n’a jamais existé, ça n’existera jamais, et ça n’existera pas demain. On ne vient pas pour regarder les Allemands jouer, on vient pour les battre». Le sélectionneur ivoirien a joint les actes à la parole en proposant un plan de jeu ambitieux face à une équipe qui venait d’en coller 7 au petit poucet Curaçao. Au regard de la physionomie du match, son équipe aurait même sans doute dû s’imposer. Mais son manque d’expérience lui a probablement coûté cher. Après avoir mené au score, la Côte d’Ivoire s’est finalement écroulée en toute fin de rencontre (2-1).

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Les premières minutes du match étaient pourtant rythmés par les accélérations incessantes du phénomène Yan Diomandé, pas toujours précis en revanche pour alimenter son attaquant Ange-Yoan Bonny. En face, Yahia Fofana restait en alerte devant Havertz (9e), mais frôlait l’erreur quelques minutes plus tard au duel avec Pavlovic. Trop permissif, l’ancien gardien d’Angers se faisait bouger dans les airs par l’Allemand, dont le but était finalement refusé pour une faute. Le match était plaisant, les deux équipes portées par l’avant, les occasions nombreuses, mais le premier but était ivoirien. Déroutant, Diomandé débordait et trouvait Amad Diallo dont la tentative revenait avec réussite dans les pieds de Franck Kessié. L’ancien Milanais concluait d’un plat du pied pour ouvrir le score (22e, 0-1).

Les entrants allemands ont changé le match

Les moments de chaleur s’intensifiaient sur le but de Yahia Fofana : Jamal Musiala était déséquilibré à l’entrée de la surface après un numéro d’équilibriste, Wirtz faisait souffler un vent de panique sur chacune de ses incursions, tandis qu’Havertz se voyait refuser un but pour hors-jeu (39e). La domination territoriale était ivoirienne en début de seconde période, mais Julian Nagelsmann signait un coup de maître à l’heure de jeu. Ses trois changements allaient changer le cours de la rencontre.

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En plus de Jamie Leweling, remuant dans son couloir, Nadiem Amiri et Deniz Undav étaient décisifs. Le premier accélérait et adressait un centre plongeant vers le second poteau pour le deuxième, auteur de son 8e but en seulement 11 sélections (68e, 1-1). Nathaniel Brown avait la balle du 2-1, mais Yahia Fofana faisait le job (89e), comme face à Amiri (90+1e). Quelques secondes plus tôt, Simon Adingra avait lui aussi eu une balle de but. Après un déboulé de Pépé sur le côté, il choisissait étonnamment le contrôle plutôt que la frappe en première intention. Une action qui allait être lourde de conséquences. Dans les toutes dernières minutes du match, Deniz Undav s’offrait un doublé pour offrir les trois points à son pays. Les Ivoiriens ne dormiront pas ce soir, ou alors très mal. Undav devrait avoir moins de mal à trouver le sommeil. Au classement, l’Allemagne reste leader de son groupe avec 6 points. La Côte d’Ivoire en compte 3.

- L’homme du match : Deniz Undav (non noté) : Il n’a passé que trente minutes sur la pelouse du BMO Field de Toronto mais l’impact du buteur de Stuttgart a tout changé. Mobile, disponible et animé, il a finalement changé le visage de l’Allemagne. Auteur du but égalisateur de la tête, il a libéré les siens dans le temps additionnel sur un enchaînement parfait. Le facteur X à coup sûr.

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Allemagne

- Neuer (4,5) : gardien le plus capé de l’histoire de la Coupe du Monde avec cette nouvelle sélection, le dernier rempart du Bayern n’a pas eu grand-chose à faire en début de match. Profitant de la domination globale des siens, il s’est contenté de bien relancer et de communiquer avec son arrière-garde. Il ne peut cependant rien faire sur la frappe de Kessié (30e). Précieux pour capter la frappe de Bonny (37e), il maintenait les siens en vie. Jamais inquiété après la pause, il sortira forcément frustré de cette rencontre.

- Kimmich (4) : capitaine de la sélection allemande, le numéro 6 a rapidement souffert face aux accélérations de Diomandé. Dépassé sur le centre menant à l’ouverture du score, il a subi dans son duel avec le crack de Leipzig. Rarement trouvé offensivement, il a rendu une prestation plus que contrastée.

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- Schlotterbeck (4) : très convaincant face à Curaçao, le défenseur du Borussia Dortmund a été plus gêné face aux Eléphants. Face à la mobilité de Bonny, Diallo et Diomandé, il a été inquiété. Bousculé et gêné physiquement, il cédait finalement sa place à la pause. Remplacé par Rudiger (45e ; 5), qui a effectué une rentrée sérieuse.

- Tah (6) : auteur d’une saison très convaincante avec le Bayern Munich, le roc de 30 ans n’a pas forcément eu de grandes interventions à réaliser mais il ne pouvait empêcher l’ouverture du score ivoirienne. Parfait pour contrer la frappe de Kessié (50e), il n’a pas failli individuellement. Un match propre.

- Brown (6) : homme du match pour l’entrée en lice des Allemands, le latéral gauche de l’Eintracht Francfort a plus souffert face au dynamique Diallo. Auteur d’une première intervention cruciale (12e), il était tout proche d’éviter l’ouverture du score ivoirienne mais s’inclinait en deux temps face à la frappe de Kessié (30e). Actif offensivement, il a tenté de réveiller les siens en multipliant les montées mais n’a jamais trouvé la faille. Une prestation sérieuse dans l’ensemble.

- Nmecha (6,5) : aligné dans un rôle de sentinelle, le joueur du Borussia Dortmund a tenté d’apporter sa vélocité dans l’entrejeu mais s’est confronté à un milieu ivoirien sans complexe. Volontaire et combattif, il ne s’est jamais caché. Des intentions honorables qui ont maintenu les Allemands dans ce match. Un rendement très précieux.

- Pavlovic (4) : la jeune promesse bavaroise a vécu une soirée difficile. Solide dans ses premières interventions, il était tout proche d’ouvrir le score mais son but était logiquement refusé pour une charge sur le portier ivoirien (22e). Malheureusement pour lui, il a baissé en intensité au fil des minutes. Battu dans les duels et moins tranchant, il a permis aux Ivoiriens de prendre confiance. Remplacé par Amiri (60e), percutant et passeur décisif quelques minutes après son entrée en jeu. Il aurait même pu donner la victoire aux siens dans les ultimes secondes avant qu’Undav ne surgisse.

- Wirtz (6) : critiqué après une saison décevante à Liverpool, l’ancien crack du Bayer Leverkusen n’a pas forcément brillé en première période. Peu trouvé, il a certes tenté sa chance juste avant la pause (42e). En vain. S’il a tenté d’apporter sa vivacité, il s’est souvent heurté à la défense ivoirienne. Un match sans éclat mais cohérent dans l’ensemble.

- Musiala (4) : facteur X de la ligne d’attaque allemande, le numéro 10 des quadruples champions du monde a d’abord montré une belle activité dans le secteur offensif. Auteur d’une première frappe limpide non cadrée (18e), il était coupable d’une faute sur une action qui aurait pu permettre aux Allemands d’égaliser (39e). Tout proche d’égaliser après la pause sur une frappe déviée, il perdait ensuite en impact. Remplacé par Undav (60e), auteur du but égalisateur de la tête avant de libérer les siens dans le temps additionnel sur un enchaînement parfait. Le facteur X à coup sûr.

- Sané (3) : très décevant contre Curaçao malgré le festival réalisé par les hommes de Julian Nagelsmann, le joueur de Galatasaray n’a, une nouvelle fois, pas eu l’impact escompté. Peu trouvé dans le premier acte, il n’a pas eu plus de réussite après la pause malgré quelques percées vaines. On en attend forcément bien plus… Remplacé par Leweling (60e). Le joueur de Stuttgart a rapidement voulu mettre de l’impact mais son déchet technique l’a rattrapé.

- Havertz (5) : une nouvelle fois présent sur le front de l’attaque, le buteur d’Arsenal s’est rapidement illustré et aurait pu ouvrir le score de la tête sans un arrêt décisif de Fofana (10e). Plein de sang froid, il pensait égaliser d’une frappe précise mais son but était refusé pour une faute de Musiala au départ de l’action (39e). Moins trouvé après la pause, il a progressivement disparu des radars, même s’il aurait pu égaliser de la tête sur un corner de Kimmich (63e). Remplacé par Goretzka (85e).

Côte d’Ivoire

- Fofana (6) : le portier ivoirien entamait sa rencontre avec un premier frisson face à Havertz, qui cherchait le second poteau (10e). Quelques instants plus tard, il voyait la frappe enroulée de Musiala passer juste à côté de son poteau (18e) et se faisait violemment bousculer dans les airs à la suite d’un corner (21e). Serein, il est resté appliqué, jusqu’à l’égalisation de l’entrant Undav (68e). Souvent confronté à des duels, il n’a pas lâché et a gardé son calme pour ne pas encaisser d’autre but. En fin de compte, le rempart s’est encore fait punir par Undav (90+4).

- Konan (5,5) : placé sur le couloir gauche, le joueur évoluant à Gil Vicente courait sans cesse pour tenir le rythme de Sané. Sans forcément se déplacer vers l’avant, il laissait les tâches offensives à Diomandé et restait impliqué sur le plan défensif. Face à des Allemands plus que décevants, celui-ci ne doutait pas et restait serein. Durant les dix dernières minutes, tout semblait complexe. Il s’est relâché et cette inattention l’a fragilisé.

- Agbadou (5,5) : le défenseur central de 29 ans devait faire face à une sélection en grande forme, restant sur une victoire et sept buts inscrits. Cependant, on ne peut pas dire que celui-ci ait eu de grandes responsabilités dans le premier acte. Il restait sur sa ligne et attendait que les Allemands viennent le défier dans les 15 derniers mètres. Aux côtés de Kossounou, il ne prenait pas de risques. Sa fin de match est très amère puisqu’il a laissé Undav seul à l’entrée de la surface ivoirienne.

- Kossounou (6) : contrairement au match face à l’Équateur, l’axial était titularisé dans la charnière centrale face aux Allemands. Il semblait solide et appliqué dans sa zone puisque les hommes en blanc ne trouvaient pas la clé dans le premier acte. Grâce à une combativité remarquable, il ne lâchait pas le marquage et restait concentré devant son gardien. Lors d’un temps faible des Éléphants, il n’est malheureusement pas présent sur le but d’Undav, puisque la balle passe bien au-dessus de lui (68e).

- Singo (5) : le latéral droit faisait face à un sacré client puisque Wirtz venait le titiller dans sa zone. Régulièrement haut sur la pelouse, il tentait notamment un boulet de canon à l’entrée de la surface adverse (13e). Tout comme ses partenaires en défense, il restait appliqué et ne laissait pas de grands espaces. Lorsque les changements de Nagelsmann ont eu lieu, il paraissait un peu plus douteux. La force collective a tout de même aidé le défenseur. Remplacé, sur blessure, par Guela Doué (83e).

- Kessié (7,5) : tel un pilier entre les lignes, le milieu de terrain imposait sa loi. Il a d’ailleurs ouvert le score pour les siens après la pause fraîcheur. Grâce à un contre, il a reçu le ballon dans les pieds avant de conclure devant un Neuer abattu (30e). Très actif, calme balle au pied et présent pour fermer les circuits de passe à plusieurs reprises, le capitaine était quasiment irréprochable. Celui-ci était partout sur la pelouse, et il devait donner l’exemple sans freiner ses efforts. Un impact constant qu’il a appliqué pendant 90 minutes.

- Sangaré (6) : présent au cœur du jeu en compagnie de Kessié, le numéro 18 a eu du mal à être précis dans ses transmissions dans un premier temps. Mais, il était toujours au marquage pour ne pas laisser filer ses adversaires dans les zones dangereuses et gardait son énergie, sa prudence et son expérience pour bondir avec Kessié. Il a pu distribuer ses ballons sans complexe et sa vision du jeu a pu faire la différence durant plusieurs phases de jeu. Remplacé par Seko Fofana (75e).

- Diomandé (7,5) : le joueur de 19 ans empruntait l’aile gauche face à la Mannschaft. Et dès ses premières prises de balle, il tentait quelques dribbles pour déstabiliser ses adversaires. Avant le quart d’heure de jeu, il aurait même pu s’offrir une balle de but. En feu dans sa zone, celui-ci a d’ailleurs participé à l’action précédant le premier but du match avec un joli travail. Capable de déborder sans se précipiter, il prenait de bonnes décisions et sa vivacité a marqué les esprits. Remplacé par Nicolas Pépé (85e).

- Bonny (4,5) : présent en pointe sur la pelouse de Toronto, le numéro 9 s’est souvent retrouvé seul face aux défenseurs. Sans solutions, il allait vers l’avant pour défier ses adversaires, sans créer de grands dangers. Hormis ces situations, l’attaquant tentait sa chance de loin (39e), mais ne faisait pas trembler les filets. Grâce à sa puissance, il a toutefois essayé de se faufiler entre Tah et Rüdiger dans le second acte. Remplacé par Evann Guessand (75e), qui s’est rapidement mis en jambe.

- Inao Oulai (6,5) : le joueur de la génération 2006 était confronté à une défense allemande expérimentée ce samedi. Pourtant, il affichait une excellente aisance technique dès ses premières offensives. Peu importe son positionnement sur la pelouse, il mettait de l’impact. Présent pour aider les siens dans sa moitié de terrain, dos au jeu, il était aussi capable de créer du surnombre en contre-attaque. Un petit gabarit qui a offert un grand spectacle.

- Diallo (6,5) : buteur contre l’Équateur, l’ailier droit a clairement été un élément déclencheur durant le premier acte. Il essayait de faire les efforts défensifs avec un bel état d’esprit, même s’il manquait de ballons dans la moitié de terrain allemande pour s’offrir des occasions. Sa frappe renvoyée par la défense avant l’ouverture du score était notamment à souligner. Capable d’apporter des solutions et de faire des décalages, celui-ci prenait un vrai plaisir. Remplacé par Simon Adingra (75e), qui a complètement manqué son action en fin de match.