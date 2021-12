Real Madrid : Eden Hazard a deux nouveaux courtisans pour cet hiver

La suite après cette publicité

Presque deux ans et demi après son arrivée, Eden Hazard doit-il quitter le Real Madrid ? L'ailier belge a clairement du mal depuis sa signature à la Casa Blanca et les blessures n'arrangent rien. Cette saison sous les ordres de Carlo Ancelotti, le joueur de 30 ans n'a disputé que 11 matches toutes compétitions confondues pour un seul caviar. Revenu dans l'équipe début décembre après une gastro-entérite, le principal concerné est d'ailleurs resté sur le banc lors des deux derniers matches.

Un temps de jeu de plus en plus faible, des blessures qui s'accumulent... Eden Hazard semble donc à un tournant de sa carrière alors que son bail chez les Merengues se termine en juin 2024, et que Carlo Ancelotti ne le retiendra pas. « Jamais dans ma carrière d'entraîneur je n'ai forcé un joueur à rester alors qu'il voulait partir (...) Si un joueur veut partir, il partira. Il n'y a pas beaucoup de doute à ce sujet », avait lâché l'Italien. Et pour le relancer, certaines écuries pourraient mettre la main dessus prochainement.

West Ham et Everton aux aguets

D'après les informations du Mirror, publiées dans l'édition du dimanche, deux formations de Premier League sont sur le coup. Il s'agit de West Ham et Everton. Le média britannique avance que le Real Madrid, qui aimerait se débarrasser de son salaire conséquent (à peu près de 25M€/an), aimerait le prêter dès le mois prochain avec option d'achat, fixée à environ 30 millions d'euros, à lever à la fin de l'exercice en cours. Les Hammers, actuellement quatrièmes de PL, pourraient donc voir l'un des frères Hazard débarquer cet hiver, tout comme les Toffees qui sont eux dans une situation bien différente (16es à 5 points de la zone rouge).

Reste désormais à savoir ce qu'en pense le principal concerné. Dernièrement, des rumeurs assez folles envoyaient Eden Hazard en Turquie ou même en Belgique, dans son pays natal. Mais deux ans après son départ de la Grande-Bretagne et de Chelsea, le natif de La Louvière pourrait revenir à Londres, ou plus généralement en Angleterre, afin de relancer une carrière qui a pris un sacré coup dans l'aile ces derniers mois.