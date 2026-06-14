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EdF : Kylian Mbappé est dingue de Michael Olise

Par Josué Cassé
1 min.
Michael Olise @Maxppp

Kylian Mbappé s’est livré comme rarement. Dans un entretien accordé au Parisien, l’attaquant français a évoqué de nombreux sujets : le PSG, son apport défensif, l’ambiance dans le vestiaire ou encore son après-carrière. Mais ce n’est pas tout. Le Madrilène s’est également confié sur ses partenaires en sélection, à commencer par un certain Michael Olise.

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«Oh Michael… Lui, je l’adore ! J’ai appris à le connaître. C’est quelqu’un qui n’aime pas trop parler mais qui est très attachant, une personnalité vraiment atypique. Et c’est un joueur exceptionnel, on a beaucoup de chance de l’avoir avec nous. Il a toujours voulu représenter l’équipe de France et ça se voit». L’ailier du Bayern Munich appréciera…

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