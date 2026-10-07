Portugal : qui sont Simão Coutinho et Tiago Craveiro, les bras droits mystérieux de Cristiano Ronaldo

Le communiqué publié mardi par Cristiano Ronaldo a profondément relancé la polémique qui agite la sélection portugaise. Dans un texte particulièrement long, le capitaine de la Seleção a livré sa version des événements ayant conduit à son départ du rassemblement, revenant notamment sur ses discussions avec Jorge Jesus avant la trêve, son échauffement sans entrée en jeu en Norvège et la réunion organisée 48 heures plus tard pour tenter de mettre fin à la crise. Le quintuple Ballon d’Or affirme que le sélectionneur de 72 ans lui avait promis de reconnaître publiquement son erreur. « Nous avons terminé cette réunion par une accolade de l’entraîneur, qui m’a promis de confirmer en conférence de presse ce qu’il venait de me dire et que l’affaire était close », a-t-il écrit. Le Portugais assure ensuite que la conférence de presse ne s’est pas déroulée comme prévu et dénonce « une attitude de "je veux, je peux et j’ordonne" » qu’il dit n’avoir jamais perçue lors de leur échange privé.

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Mais au milieu de ce récit explosif, deux noms ont particulièrement retenu l’attention. Cristiano Ronaldo a expliqué que plusieurs discussions avec Jorge Jesus s’étaient déroulées en présence de Simão Coutinho, directeur sportif d’Al-Nassr, avant de révéler qu’une réunion en visioconférence avait également réuni le sélectionneur, Coutinho et Tiago Craveiro. « A la demande de l’entraîneur, une réunion par vidéoconférence a ensuite eu lieu entre lui, Simão Coutinho et Tiago Craveiro, qui a résumé ce dont nous avions discuté », raconte Ronaldo. Un « bref document » aurait ensuite été préparé, validé personnellement par le joueur puis remis à Jorge Jesus afin de cadrer les éléments que le sélectionneur devait évoquer devant les journalistes. Cette implication de deux hommes extérieurs à la Fédération dans une crise opposant le capitaine portugais à son sélectionneur a forcément suscité des interrogations, d’autant que Ronaldo les présente comme des témoins directs de ses échanges avec Jesus.

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Les nouveaux hommes forts de CR7 après la fin de Jorge Mendes

Le premier de ces hommes est donc Simão Coutinho, une figure particulièrement proche de Cristiano Ronaldo et pourtant largement inconnue du grand public. Âgé de 38 ans, il occupe aujourd’hui le poste de directeur sportif d’Al-Nassr, le club saoudien où évolue Ronaldo. Son parcours a d’abord été celui d’un footballeur, puisqu’il a été formé au Sporting avant de passer par le Gil Vicente, le Vianense, Lousada et Boavista. Il a mis un terme à sa carrière de joueur en 2013 avant de se reconvertir dans le monde des agents et de rejoindre ProEleven, où il a travaillé durant plus d’une décennie. C’est à l’été 2025 qu’il a quitté cette agence pour rejoindre Al-Nassr et prendre une place stratégique au sein du club de Riyad. Sa proximité avec Ronaldo s’est depuis considérablement renforcée, surtout après la fin de la collaboration historique avec Jorge Mendes, au point que le Portugais l’a fait participer à ses échanges avec Jorge Jesus. Dans son communiqué, CR7 le présente surtout comme « une personne à qui le sélectionneur actuel rendait compte tout au long de la saison dernière » et comme « l’un des responsables de sa signature par le club en 2025 ».

Cette proximité ne s’arrête d’ailleurs pas à Ronaldo. Simão Coutinho dispose d’un réseau important dans le football portugais et est proche de Diogo Dalot, dont il est originaire de la même région, tandis qu’il a également été impliqué dans l’arrivée de João Félix à Al-Nassr. Son rôle dans l’affaire Jorge Jesus est toutefois particulièrement intéressant puisque les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à Al-Nassr. Ronaldo explique ainsi que Coutinho était présent lors de leur première rencontre en août, puis lors de la réunion organisée après l’épisode de la Norvège. Il était encore là lors des discussions qui devaient permettre de préparer la conférence de presse de Jesus. « Tout cela en présence de Simão Coutinho, toujours », insiste même Ronaldo dans son récit. Un statut de témoin privilégié qui donne aujourd’hui au dirigeant d’Al-Nassr une place singulière dans cette affaire, alors même qu’il n’appartient pas à la structure de la sélection portugaise.

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L’autre homme est Tiago Craveiro, dont le parcours est très différent, mais dont les liens avec Cristiano Ronaldo sont tout aussi solides. Ancien journaliste puis acteur du monde politique, il a surtout marqué le football portugais en occupant pendant une décennie des fonctions dirigeantes au sein de la Fédération portugaise de football, de 2012 à 2022. Directeur général puis secrétaire général de la FPF sous la présidence de Fernando Gomes, il a notamment participé à la modernisation de la structure fédérale, au développement de la Cidade do Futebol et au lancement de Canal 11, tout en étant associé à la création de la Ligue des Nations. Après son départ de la Fédération, Tiago Craveiro a rejoint l’environnement de l’UEFA dans des fonctions stratégiques avant d’entrer, fin 2023, dans l’univers économique de Cristiano Ronaldo. Il est aujourd’hui consultant stratégique de CR7 SA et occupe également des fonctions d’administrateur dans certaines sociétés liées aux affaires du Portugais. C’est un profil particulièrement expérimenté des institutions du football et des rouages économiques qui entoure désormais Ronaldo. Et dans cette crise, il apparaît comme celui qui a participé à la formalisation des échanges avec Jorge Jesus, aux côtés de Simão Coutinho.