Naples fait le forcing pour Gabri Veiga

Après avoir nommé Rudi Garcia à sa tête la semaine dernière, Naples s’active désormais pour déterminer les contours de son effectif la saison prochaine. Si plusieurs éléments pourraient être amenés à déménager, à l’image de Victor Osimhen ou du Sud-Coréen Kim Min-jae, en partance pour le Bayern Munich comme nous vous le révélions ces derniers jours, d’autres pourraient effectuer le chemin inverse à l’instar de Gabri Veiga.

Le jeune milieu offensif, révélation de Liga et qui a permis au Celta Vigo d’assurer son maintien dans l’élite du football espagnol, serait en effet très apprécié en interne. Auteur de 11 buts et de 4 passes décisives cette saison en championnat, le joueur de 21 ans est annoncé sur le départ et devrait rapporter, à minima, 30 millions d’euros aux Célticos. À date, aucune offre n’aurait été formulée par les Partenopei d’après Sky Sport Italia, mais des discussions auraient en revanche été entamées. Pour rappel, le Real Madrid, Dortmund, Newcastle, Manchester City ou encore Chelsea avaient déjà manifesté leur intérêt pour le joueur ces dernières semaines.

