L’AS Monaco pourrait faire face à des ennuis judiciaires. La direction du club de la Principauté a confirmé en effet qu’une enquête préliminaire avait été ouverte sur la base d’un dossier transmis par le Parquet national financier au service d’instruction du tribunal de Monaco. Selon L’Équipe, celle-ci porte sur des soupçons de corruption, de blanchiment de capitaux et de détournement de fonds publics autour d’un contrat signé entre le club et la République Démocratique du Congo qui aurait dû s’agir d’un bon coup notamment pour l’attractivité de l’image touristique de cette nation au moyen de la communication offerte par les pensionnaires du stade Louis II. Ce contrat, signé en juin 2025, prévoyait de faire bénéficier cette république d’une visibilité internationale en participant aux compétitions européennes de football.

À l’origine de l’affaire se trouve une plainte déposée début septembre auprès du parquet financier français par l’avocat Hervé Diakiese au nom de deux citoyens congolais résidant en France. Les plaignants dénoncent les conditions dans lesquelles le partenariat aurait été conclu et estiment que l’utilisation de fonds publics congolais soulève de sérieuses interrogations. La plainte vise directement le ministre congolais des Sports, Didier Budimbu, soupçonné d’avoir négocié et signé ce contrat estimé à 4,8 millions d’euros sur trois ans sans procédure d’appel d’offres ni validation claire dans les documents budgétaires officiels. Les auteurs de la plainte évoquent une opération menée dans une grande opacité administrative, ce qui nourrit selon eux les soupçons de mauvaise gestion des finances publiques.

Un deal avec la RD Congo au centre du problème ?

Cette affaire n’est pas nouvelle mais vient de connaître en ce début de semaine une première avancée avec l’ouverture de cette enquête. Face aux accusations, le ministre congolais a fermement contesté toute irrégularité. Dans des déclarations publiques diffusées sur les réseaux sociaux, il a assuré que l’accord avait été conclu «dans le respect des procédures gouvernementales» et validé par les autorités compétentes de son pays. Du côté du club monégasque, le dossier aurait été, toujours d’après L’Equipe, suivi par son directeur général Thiago Scuro. L’institution assure de son côté avoir respecté toutes les précautions nécessaires avant la signature du partenariat et affirme avoir procédé aux vérifications habituelles pour ce type d’accord international. Malgré ces positions défensives, les magistrats monégasques ont estimé que les éléments transmis justifiaient l’ouverture d’investigations afin de vérifier l’existence ou non d’infractions pénales.

Les services spécialisés de la sécurité publique de la Principauté conduisent actuellement l’enquête sous l’autorité du procureur général des Principautés Stéphane Thibault. Les investigations doivent savoir si des flux financiers délicats ou des intermédiaires proches de l’exécutif congolais ont participé au rapprochement contractuel. Cette affaire pourrait engager des éléments dépassant le cadre monégasque. La République démocratique du Congo a récemment signé d’autres accords de partenariats d’image avec de grands clubs européens comme le FC Barcelone et l’AC Milan pour des montants cumulés de près de 90 millions d’euros. L’avocat des parties civiles estime que ces opérations, dans un contexte d’opacité, pourraient relever d’une même stratégie financière contestée n’excluant pas de saisir également la justice espagnole et italienne pour étudier ces contrats sous le prisme d’éventuelles défaillances.

Pendant que cette affaire commence à attirer l’attention de la justice, une question revient aussi dans le débat public autour du football européen. Plusieurs grands clubs du continent ont depuis des années noué des partenariats de promotion touristique avec le Rwanda sans que ces accords ne suscitent le même niveau de controverse judiciaire. Des institutions majeures comme Arsenal, le Paris Saint‑Germain ou encore le Bayern Munich affichent depuis plusieurs saisons le slogan « Visit Rwanda » sur leurs supports de communication et leurs équipements, dans le cadre d’accords financés par l’État rwandais. Des partenariats qui ont parfois suscité des débats politiques ou éthiques, mais qui, jusqu’à présent, n’ont pas donné lieu à des procédures judiciaires comparables à celles qui entourent aujourd’hui l’accord entre la République démocratique du Congo et l’AS Monaco. De quoi rappeler, avec une pointe d’ironie, que tous les contrats de promotion étatique dans le football européen ne provoquent pas systématiquement la même tempête.