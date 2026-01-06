Copa del Rey : le Rayo élimine Grenade et file en 8es

Grenade et le Rayo Vallecano se sont livrés un duel intense au Nuevo Los Cármenes en seizièmes de finale de la Copa, avec une qualification finalement décrochée par les Madrilènes (1-3). Porté par son public, Grenade a pourtant idéalement lancé la rencontre grâce à Pablo Sáenz, buteur dès la 9e minute, profitant d’une entame pleine d’énergie des hommes de Pacheta.

Mais le Rayo, fidèle à ses principes de jeu, a su renverser la situation après la pause. Álvaro García a remis les deux équipes à égalité à la 49e minute avant que Pedro Díaz ne fasse basculer la rencontre à la 74e, scellant la qualification des joueurs d’Iñigo Pérez. Plus constants et plus justes dans la gestion du temps fort adverse, les visiteurs poursuivent leur route en Copa, tandis que Grenade quitte la compétition avec des regrets après un bon début de match.