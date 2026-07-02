Elliot Anderson rejoint Manchester City pour 150 M€ !

Il n’est pas l’un des joueurs les plus connus de la planète et pourtant, Elliot Anderson s’apprête à en devenir l’un des plus chers de l’histoire du football. À 23 ans, le milieu de terrain vient de quitter Nottingham Forest pour 150 M€ et rejoint Manchester City. Après Neymar (220 M€) et Kylian Mbappé (180 M€), il fait l’objet de la 3e plus grosse indemnité de transfert de tous les temps, et même le 1er dans l’histoire de la Premier League, battant les 145 M€ déboursés l’an dernier par Liverpool pour Alexander Isak.

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«Manchester City et Nottingham Forest sont parvenus à un accord concernant le transfert d’Elliot Anderson. Anderson, âgé de 23 ans, participe actuellement à la Coupe du Monde de la FIFA avec l’Angleterre et a passé sa visite médicale au Kansas. Les formalités liées à ce transfert seront finalisées à son retour en Angleterre. En attendant, tout le monde à Manchester City souhaite bonne chance à Elliot et à la sélection anglaise pour leur parcours en Coupe du Monde, et nous avons hâte de l’accueillir à Manchester en temps voulu», officialise les Cityzens à l’instant. Anderson a profité d’un moment de répit avec l’équipe d’Angleterre pour passer sa visite médicale aux États-Unis. Il est, pour le moment, la recrue la plus chère de ce mercato estival, tous pays confondus.

Sa carrière va prendre un virage

Le milieu de terrain ne possède pourtant pas une si grosse expérience. Il est certes titulaire avec les Thomas Tuchel au sein des Three Lions durant cette Coupe du Monde (11 sélections), mais il ne compte "que" 150 matchs professionnels repartis entre Newcastle, là où il a entamé sa carrière, et Nottingham Forest, là où il a explosé. Il n’a, par exemple, presque pas connu la Ligue des Champions (2 petites apparitions). Cette saison, et malgré l’exercice difficile des Reds terminé à la 16e place, Anderson a tenu la baraque du haut de ses 38 matchs pour 4 buts et 4 passes décisives.

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Manchester City and Nottingham Forest have reached an agreement for the transfer of Elliot Anderson.



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Son profil box-to-box a attiré les meilleures équipes d’Angleterre. Manchester United a rapidement coché son nom, tout comme les Magpies, qui doivent se mordre les doigts de l’avoir cédé pour 40 M€ il y a deux ans. Le fair-play financier de la Premier League ne leur laissait guère le choix à l’époque. C’est finalement Manchester City qui a su se montrer le plus convaincant. Après deux premières offres refusées, le futur club entraîné par Enzo Maresca s’est plié aux exigences de son interlocuteur. Elliot Anderson est d’un seul coup projeté en pleine lumière.