OM, Flamengo : le père de Gerson confirme encore

La nouvelle en avait surpris plus d'un, mais elle est bien réelle : l'OM est sur Gerson, le milieu de terrain de 23 ans de Flamengo. Les dirigeants du club l'avaient déjà confirmé, et le père du gaucher, qui s'était déjà exprimé, en a rajouté une couche lorsqu'il a été interrogé par l'Equipe.

« C'est un honneur qu'un tel club s'intéresse à nous. On a conscience qu'il s'agit d'un club historique en Europe. Pour l'instant, on discute. La présence de Sampaoli ? Oui ça compte. On parle d'un des meilleurs entraîneurs du monde. Il a de la compétence, il est compétitif. Sa présence influence aussi notre choix », a-t-il expliqué. Reste maintenant à négocier avec le club de Rio de Janeiro, qui demandait 30 millions d'euros et un pourcentage à la revente aux dernières nouvelles.