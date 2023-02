Eintracht Francfort - Napoli : les compositions sont là

La suite après cette publicité

Les huitièmes de finale de Ligue des Champions se poursuivent ce mardi avec un choc alléchant entre l’Eintracht Francfort et le Napoli. A domicile, les Adler d’Oliver Glasner s’organisent en 3-4-3 avec Kevin Trapp dans les cages derrière Tuta, Kristijan Jakic et Evan Ndicka. Les rôles de pistons sont assurés par Aurélio Buta et Philipp Max tandis que Djibril Sow et Daichi Kamada assurent le double pivot. Enfin, Jesper Lindström et Mario Götze évoluent en soutien de Randal Kolo Muani.

De son côté, le Napoli s’articule dans un 4-3-3 avec Alex Meret comme dernier rempart. Devant lui, Giovanni Di Lorenzo, Kim Min-jae, Amir Rrahmani et Mathías Olivera composent la défense. Stanislav Lobotka est positionné en sentinelle auprès d’André-Frank Zambo Anguissa et Piotr Zielinski. Enfin, Hirving Lozano et Khvicha Kvaratskhelia épaulent en attaque Victor Osimhen.

À lire

Francfort - Naples : neuf ultras allemands arrêtés après de graves bagarres

Les compositions

Eintracht Francfort : Trapp - Tuta, Jakic, Ndicka - Buta, Sow, Kamada, Max - Lindström, Kolo Muani, Götze

La suite après cette publicité

Naples SSC : Meret - Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera - Anguissa, Lobotka, Zielinski- Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Pour cette nouvelle semaine de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 100€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre.

La suite après cette publicité

Suivez l’ensemble des rencontres de Ligue des Champions sur RMC Sport. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.