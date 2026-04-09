CAN 2025 : Patrice Motsepe se prononce sur les supporters sénégalais arrêtés

Présent au Sénégal hier, Patrice Motsepe, le président de la CAF, a tenu une conférence de presse. Dans un climat tendu après le retrait de la CAN 2025 aux Lions de la Teranga, il a été interrogé sur le statut de champion d’Afrique ou encore sur la décision à venir du TAS. Le boss de la CAF a aussi été questionné sur les arrestations de certains fans sénégalais au Maroc.

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« Nous respectons la souveraineté du Sénégal et celle du Maroc. Je suis totalement d’accord quand vous dites que ces personnes ont été arrêtées dans un stade, dans une compétition que nous avons organisée, c’est donc aussi notre responsabilité (…) Ce sont des discussions au niveau diplomatique pour résoudre ce problème. C’est une question importante pour nous. Mais, vu sa sensibilité, ce n’est pas un sujet dont on peut parler publiquement. » Il a précisé que ce dossier « tient particulièrement à cœur » à la CAF.