CdM 2026 : un cadre du Cap-Vert visé par une plainte pour viol ?

Le capitaine du Cap Vert, Ryan Mendes, fait l’objet d’une enquête pour viol ouverte par la police néo-zélandaise, selon Globo. L’ancien joueur du Havre et du LOSC est visé par une plainte déposée par une Brésilienne ayant officié comme interprète de la sélection cap-verdienne lors d’une tournée en Nouvelle-Zélande en mars 2026. La plaignante affirme que le joueur serait entré dans sa chambre d’hôtel à Auckland avant de l’étrangler, de la frapper, de la mordre et de la violer. Elle a transmis au média des photographies de ses blessures ainsi qu’un rapport médical faisant état de lésions génitales et de multiples ecchymoses.

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Selon Globo, la plaignante et son mari ont également adressé, le 10 mai, des notifications extrajudiciaires à la Fédération cap-verdienne et à la FIFA, accompagnées d’une demande d’exclusion de Ryan Mendes de la Coupe du Monde 2026 sans obtenir de réponse. Une conversation WhatsApp révélée par le média montre par ailleurs un responsable de la fédération qualifier l’affaire de « problème personnel de Ryan ». Âgé de 36 ans, le meilleur buteur et joueur le plus capé de l’histoire du Cap-Vert a disputé les trois matches de son équipe dans ce Mondial, où les Requins Bleus affronteront l’Argentina national football team en huitième de finale.