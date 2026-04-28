PSG-Bayern : séquence insolite avec Vitinha en zone mixte

«C’était le match de ma vie.» À l’instar des différents observateurs du football, Vitinha était lui aussi sur un nuage après la victoire légendaire des siens face au Bayern Munich (5-4), ce mardi soir lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions.

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Présent en zone mixte, le milieu de terrain portugais a toutefois offert aux journalistes une séquence pleine de légèreté. «Ma femme m’appelle, je mets du temps à sortir», a ainsi lancé le Parisien alors qu’un confrère s’apprêtait à lui poser une nouvelle question sur ce match qui restera, à coup sûr, dans l’histoire de la C1.