Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue des Champions

PSG-Bayern : séquence insolite avec Vitinha en zone mixte

Par Josué Cassé
1 min.
Vitinha, buteur avec le PSG @Maxppp
PSG 5-4 Bayern Munich

«C’était le match de ma vie.» À l’instar des différents observateurs du football, Vitinha était lui aussi sur un nuage après la victoire légendaire des siens face au Bayern Munich (5-4), ce mardi soir lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Présent en zone mixte, le milieu de terrain portugais a toutefois offert aux journalistes une séquence pleine de légèreté. «Ma femme m’appelle, je mets du temps à sortir», a ainsi lancé le Parisien alors qu’un confrère s’apprêtait à lui poser une nouvelle question sur ce match qui restera, à coup sûr, dans l’histoire de la C1.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Vitinha

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Vitinha Vitinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier