Man City : Erling Haaland encense Unai Emery après la défaite contre Aston Villa

Ce samedi, Manchester City a connu son premier revers de la saison en Premier League. Battus 2-1 par Aston Villa à Villa Park, les hommes d’Enzo Maresca ont été punis par le réalisme des Villans, portés par le doublé de Nicolas Jackson et une erreur de Gianluigi Donnarumma sur le deuxième but. Après la rencontre, Erling Haaland s’est exprimé au micro de Canal+ et a reconnu l’efficacité de son adversaire, tout en mettant particulièrement en avant le travail d’Unai Emery.

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« Je pense qu’Aston Villa s’est créé de bonnes occasions et a marqué deux buts. Jackson a été très efficace, bravo à lui. Nous avons eu des occasions, mais nous devons mettre le ballon au fond des filets. Ce n’est pas suffisant et nous devons apprendre de ce match pour continuer à progresser. Nous avons essayé de jouer comme lors des matchs précédents, mais Aston Villa est une bonne équipe qui a bien joué. Nous avons eu des occasions, donc nous devons marquer, comme ils l’ont fait avec deux tirs cadrés. Ils ont une bonne équipe et un entraîneur incroyable. Ils veulent jouer au football et conserver le ballon, et ils ont un entraîneur qui leur permet de le faire. Bravo à eux », a expliqué le Norvègien.