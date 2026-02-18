Ligue des Champions : Bodo/Glimt s’offre un exploit énorme contre l’Inter Milan, Bruges arrache un match nul fou contre l’Atlético

Ce mardi, la Ligue des Champions avait repris ses droits avec les quatre premiers barrages de l’édition 2025/2026. Les quatre autres matches aller avaient lieu ce mercredi. Alors que Newcastle a massacré Qarabag à 18h45 (6-1), les trois autres affiches promettaient. Finaliste sortant de la Ligue des Champions, l’Inter Milan se déplaçait en Norvège pour défier Bodo/Glimt. Pour sa première édition, le club du cercle arctique faisait sensation et restait sur deux brillants succès contre Manchester City (3-1) et l’Atlético de Madrid (2-1). Et le moins que l’on puisse dire c’est que c’était rythmé avec deux formations offensives qui se livraient. Lautaro Martinez se distinguait en premier, mais son tir était contré en corner par Jostein Gundersen (6e). Sur un corner de Jens-Petter Hauge, Odin Bjortuft plaçait une tête qui passait à droite du cadre (9e). Finalement, les efforts de Bodo/Glimt n’étaient pas vains. Hakon Evjen trouvait Kasper Hgoh plein axe devant la surface. Ce dernier déviait vers la droite dans la course de Sondre Fet qui s’en allait marquer (1-0, 20e). Mené, l’Inter Milan n’était pas en reste et Matteo Darmian reprenait au second poteau un centre venu de la gauche de Carlos Augusto. Sa tentative terminait sur le poteau droit de Nikita Haikin (26e). Juste derrière, le portier russe allait capter une frappe de Nicolo Barella devant la surface (30e).

La suite après cette publicité

Finalement, les Milanais allaient égaliser sur un centre de Matteo Darmian venu de la droite. Au second poteau, Carlos Augusto remettait pour Francesco Pio Esposito qui pivotait avant de conclure sur la droite du but (1-1, 30e). Après un premier acte animé, on repartait sur de bonnes bases avec Lautaro Martinez qui profitait d’un cafouillage pour dévier le ballon sur le poteau droit (46e). Carlos Augusto frappait ensuite un coup franc puissant sur la droite, mais Nikita Haikin captait en deux temps (48e). Bodo/Glimt restait offensif et Kasper Hogh sur la gauche de la surface obligeait Yann Sommer à détourner au-dessus de son but d’une claquette (49e). On sentait que le match pouvait tourner d’un côté comme de l’autre. C’est là que Kasper Hogh décalait Jens-Petter Hauge sur la gauche de la surface. Ce dernier envoyait un missile dans la lucarne gauche de Yann Sommer pour conclure (2-1, 61e). Sonné par ce but, l’Inter Milan allait craquer de nouveau. Sondre Fet piquait un ballon dans la surface pour Ole Didrik Blomberg qui remisait devant le gardien pour Kasper Hogh. Le Danois déposait le ballon dans le but vide (3-1, 65e). L’Inter tentait de réagir et la frappe plein axe devant la surface de Marcus Thuram passait au-dessus du cadre (72e). Bodo/Glimt ne faisait pas que défendre et sur un contre, Andreas Helmersen déclenchait sur la gauche de la surface, mais Yann Sommer veillait (81e). Au forceps, Bodo/Glimt s’offre une historique victoire 3-1 et prend une option pour la qualification à quelques jours du retour du côté de Milan. Finaliste sortant, l’Inter Milan est condamné à l’exploit.

La suite après cette publicité

L’Atlético se fait peur à Bruges, le Bayer c’est Schick

On avait quitté le FC Bruges sur une large victoire contre l’Olympique de Marseille (3-0) qui avait permis au club belge de se hisser dans le top 24. La mission ne s’annonçait pas simple puisque se dressait sur la route des hommes d’Ivan Leko un gros client avec l’Atlético de Madrid. Il ne fallait d’ailleurs pas arriver en retard, car les Colchoneros rapidement un penalty pour une main de Joaquin Seys. Julian Alvarez le frappait et allait conclure sur la droite du cadre (1-0, 8e). Mené, Bruges allait pousser pour tenter de revenir et multipliait les occasions. Nicolo Tresoldi sonnait la révolte, mais Jan Oblak repoussait (19e). Le portier slovène multipliait les parades et une frappe puissante plein axe de Raphael Onyedika l’obligeait à un nouvel exploit (37e). Malmené, l’Atlético de Madrid allait néanmoins accélérer juste avant la pause. D’une frappe lointaine devant la surface, Julian Alvarez poussait Simon Mignolet à se coucher sur le ballon (39e). Mieux, sur un corner frappé côté gauche, Antoine Griezmann prolongeait de la tête au premier poteau pour Ademola Lookman qui allait conclure au second (2-0, 45e +4).

Bruges revenait des vestiaires avec de belles intentions. Sur un corner frappé sur la droite, Nicolo Tresoldi reprenait de la tête et Jan Oblak repoussait. Raphael Onyedika suivait et allait conclure pour relancer les Belges (2-1, 51e). Mieux, les Brugeois allaient finir par revenir au score. Raphel Onyedika lançait Mamadou Diakhon sur la gauche de la surface. L’ancien Rémois centrait devant le but pour Nicolo Tresoldi (2-2, 61e). Le bras de fer s’intensifiait à l’image d’une tête d’Alexander Sorloth qui trouvait l’équerre (69e). Bruges répondait via Aleksandar Stankovic dont le tir en pivotant était capté par Jan Oblak (71e). Alors qu’il tombait une nouvelle fois sur le gardien (78e), Alexander Sorloth allait être décisif dans la foulée. Sur un centre venu de la droite, il poussait Joel Ordonez à dévier malencontreusement le ballon au fond de ses propres filets (3-2, 79e). Bruges devait encore courir après le score et Christos Tzolis qui était trouvé sur la gauche de la surface allait ajuster le gardien d’un tir croisé, mais son but était refusé pour hors-jeu avant d’être accordé (3-3, 90e). Bruges obtient un prolifique match nul 3-3 contre l’Atlético de Madrid et le suspense reste entier avant le retour du côté de Madrid.

La suite après cette publicité

Dernière affiche de la soirée, la rencontre entre l’Olympiakos et le Bayer Leverkusen s’annonçait équilibrée entre deux clubs qui s’étaient déjà rencontrés lors de la 7e journée. Un match où les Grecs l’avaient emporté 2-0 sur leurs terres. Prenant le contrôle du ballon, le Bayer Leverkusen imposait son tempo et Patrik Schick mettait Kostas Tzolakis à contribution (16e). Peu après, c’était le meneur de jeu algérien Ibrahim Maza qui déclenchait, mais le gardien grec était encore impeccable (29e). L’Olympiakos pensait réaliser le hold-up parfait avant la pause, mais le but inscrit par Mehdi Taremi était signalé hors-jeu. En seconde période, Giulian Biancone déviait un coup de casque juste au-dessus de la barre (53e), mais c’est Leverkusen qui allait marquer grâce à l’increvable Patrik Schick (1-0, 60e). Dans un grand soir, le Tchèque allait doubler la mise dans la foulée de la tête (2-0, 63e). Trois semaines après sa défaite en Grèce, le Bayer Leverkusen prend sa revanche et une belle option pour la qualification avec ce succès 2-0.