OM : Gennaro Gattuso lance un avertissement à ses joueurs avant Clermont

L’Olympique de Marseille se relève quelque peu depuis plusieurs semaines sous la houlette de Gennaro Gattuso. Après une période mitigée à l’arrivée de l’entraîneur italien, le club phocéen a enchaîné récemment quatre victoires consécutives entre la Ligue Europa (4-3 contre l’Ajax Amsterdam) et la Ligue 1 (2-0 contre Rennes, 3-0 face à Lyon et 4-2 à Lorient), de quoi le relancer parfaitement pour la course à l’Europe, n’étant plus qu’à quatre points du quatrième Lille et sept points du podium. Néanmoins, un nouvel accroc est venu ternir la série des ouailles du champion du monde 2006, battues sur la pelouse de Brighton en milieu de semaine, les contraignant ainsi à disputer le barrage de C3 face à un reversé de Ligue des Champions.

Pour se relancer en championnat, dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1, l’OM reçoit au Vélodrome Clermont, nouvelle lanterne rouge après la victoire de l’OL à Monaco (0-1). Présent en conférence de presse avant la réception des Auvergnats, l’ancien coach de l’AC Milan et de Valence n’a pas hésité à faire un appel au public afin de poursuivre la série d’invincibilité à domicile (11 matches sans défaite TCC). «Sur le papier, c’est un match qui semble facile mais ce ne sera pas simple. Je voudrai lancer un appel au public, on a besoin que tout le stade pousse l’équipe. C’est grâce aux supporters qu’on arrive à faire ce genre de performances», a lancé le technicien transalpin, avant de lancer un avertissement… avant de lancer un avertissement à ses joueurs.

«Je ne pense pas que ce soit de la malchance…»

Car oui, les Olympiens ont un défaut qui semble irriter leur entraîneur : le relâchement en fin de rencontre, comme cela a pu arriver à l’AMEX Stadium contre les Seagulls jeudi soir (battu à la 88e), à Lens (défaite 1-0 à la 90e) et à Nice (but à la 79e, à 10 contre 11). «Premièrement, les matchs durent 95 minutes. Depuis que je suis arrivé, on a perdu 3 matchs où on a pris un but à la 88e minute. Avec le temps additionnel, il se plaint alors que le match n’est jamais fini. Il faut jouer jusqu’au bout. De base, je suis quelqu’un de nerveux. Dans le foot moderne, les choses changent rapidement. Je ne pense pas que ce soit de la malchance. Il y aura toujours des erreurs individuelles mais ce n’est pas le fruit du hasard.»

Enfin, toujours face aux journalistes, le coach de 45 ans attend de voir son équipe confirmer les atouts montrés ces dernières semaines face au dernier de Ligue 1, contre qui ses joueurs pourraient bien avoir peur… de gagner. «J’attends de mes joueurs de la qualité, de la vitesse et de bien travailler, explique Gattuso. J’ai un peu peur parce qu’on a plus à perdre qu’à gagner. Cela ajoute de la tension. Ils savent ce qu’ils veulent faire. Si on pense que ce sera facile, c’est la mauvaise chose à penser. C’est la première fois que j’ai lancé un appel au public et aux supporters. Le public va être fondamental car une victoire pourrait nous permettre de recoller au classement.» Le message est passé, aux joueurs de montrer donc un meilleur visage dans l’état d’esprit face au CF63 ce samedi après-midi (17h05).