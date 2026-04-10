Les salariés du PSG ont touché une énorme prime

C’est ce qui s’appelle le fruit du travail ! Après un exercice 2024-2025 très remarquable, le PSG prend le temps de savourer. Vainqueur de sa première Ligue des Champions avec l’équipe première, mais également de onze trophées tous sports confondus, le club de la capitale a touché les étoiles et le gros lot. Par ailleurs, le budget de l’écurie est grimpé à une somme gigantesque : 837 millions d’euros. Et si ce montant fait les affaires des principaux responsables, il fait aussi celles des salariés (environ 700) qui ont été récompensés.

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D’après les informations de L’Équipe, Victoriano Melero — le directeur général — a envoyé un message aux nombreux salariés pour leur annoncer une bonne nouvelle et leur envoyer un joli chèque dans le même temps. En effet, ils ont reçu 4 500 euros au titre de la prime collective en 2025, puis un complément de 640 euros a été ajouté en 2026. Comme l’indique la source, cela pourrait être lié aux performances du club de Ligue 1 durant l’été 2025, battu en finale de la Coupe du Monde des clubs par Chelsea (3-0).