PSG : Luis Enrique heureux de la remontada face au LOSC
Depuis son banc, sur le coup de tête ravageur de Marquinhos, Luis Enrique a explosé de joie. Le coach espagnol a savouré la nouvelle remontée spectaculaire des siens face au LOSC (2-2). Et en conférence de presse, il a expliqué qu’il avait même apprécié la performance de son équipe.
«« Je suis content et je pense que j’aurais fait la même déclaration si on avait perdu 2-1 parce que je ne pense que le résultat soit juste. Lille a très bien joué, ils sont une équipe de Champions League, ce n’est jamais facile de jouer à l’extérieur et jamais facile de jouer ici mais je pense qu’on a amélioré notre performance par rapport au dernier match. On a fait moins d’erreurs et le résultat à la fin est positif parce qu’on a cherché à marquer des buts à la fin du match. »
»
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer