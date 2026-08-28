Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

PSG : Luis Enrique heureux de la remontada face au LOSC

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Luis Enrique @Maxppp
Lille 2-2 PSG

Depuis son banc, sur le coup de tête ravageur de Marquinhos, Luis Enrique a explosé de joie. Le coach espagnol a savouré la nouvelle remontée spectaculaire des siens face au LOSC (2-2). Et en conférence de presse, il a expliqué qu’il avait même apprécié la performance de son équipe.

La suite après cette publicité

«« Je suis content et je pense que j’aurais fait la même déclaration si on avait perdu 2-1 parce que je ne pense que le résultat soit juste. Lille a très bien joué, ils sont une équipe de Champions League, ce n’est jamais facile de jouer à l’extérieur et jamais facile de jouer ici mais je pense qu’on a amélioré notre performance par rapport au dernier match. On a fait moins d’erreurs et le résultat à la fin est positif parce qu’on a cherché à marquer des buts à la fin du match. »
»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier