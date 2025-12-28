Serie A : l’AC Milan surclasse l’Hellas Vérone grâce à Nkunku et reprend la tête
Christopher Nkunku est en train de lancer son aventure avec l’AC Milan. Installé comme titulaire par Allegri depuis quatre matchs, l’international tricolore n’avait pas fait de son premier but en Serie A une obsession. Il est finalement venu ce dimanche face à l’Hellas Vérone. Après l’ouverture du score de Pulisic sur un corner tiré par Modric et dévié par Rabiot (45e+1e, 1-0), l’ancien Parisien enfonçait le clou sur penalty (48e, 2-0).
Classement live Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Milan
|35
|16
|+14
|10
|5
|1
|27
|13
|2
|Naples
|34
|16
|+10
|11
|1
|4
|23
|13
|3
|Inter Milan
|33
|15
|+20
|11
|0
|4
|34
|14
|4
|Juventus
|32
|17
|+8
|9
|5
|3
|23
|15
|5
|Rome
|30
|16
|+7
|10
|0
|6
|17
|10
|6
|Côme
|27
|16
|+10
|7
|6
|3
|22
|12
|7
|Bologne
|25
|15
|+10
|7
|4
|4
|23
|13
|8
|Lazio
|24
|17
|+6
|6
|6
|5
|18
|12
|9
|Atalanta
|22
|16
|+2
|5
|7
|4
|20
|18
|10
|Udinese
|22
|17
|-10
|6
|4
|7
|18
|28
|11
|Sassuolo
|21
|16
|+1
|6
|3
|7
|21
|20
|12
|Cremonese
|21
|17
|-1
|5
|6
|6
|18
|19
|13
|Torino
|20
|17
|-11
|5
|5
|7
|17
|28
|14
|Cagliari
|18
|17
|-5
|4
|6
|7
|19
|24
|15
|Parme
|17
|16
|-7
|4
|5
|7
|11
|18
|16
|Lecce
|16
|16
|-11
|4
|4
|8
|11
|22
|17
|Genoa
|14
|16
|-8
|3
|5
|8
|16
|24
|18
|Hellas
|12
|16
|-12
|2
|6
|8
|13
|25
|19
|Pise
|11
|17
|-12
|1
|8
|8
|12
|24
|20
|Fiorentina
|9
|17
|-11
|1
|6
|10
|17
|28
À peine cinq minutes plus tard, il s’offrait un doublé en suivant parfaitement la frappe de Modric sur le poteau (53e, 3-0). Grâce à ce succès, l’AC Milan enchaîne un quinzième match consécutif sans défaite en Serie A, et reprend provisoirement la tête du championnat. L’Hellas Vérone est 18e.
