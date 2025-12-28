Menu Rechercher
Serie A : l’AC Milan surclasse l’Hellas Vérone grâce à Nkunku et reprend la tête

Par Jordan Pardon
1 min.
Christopher Nkunku à Milan @Maxppp
Milan 3-0 Hellas

Christopher Nkunku est en train de lancer son aventure avec l’AC Milan. Installé comme titulaire par Allegri depuis quatre matchs, l’international tricolore n’avait pas fait de son premier but en Serie A une obsession. Il est finalement venu ce dimanche face à l’Hellas Vérone. Après l’ouverture du score de Pulisic sur un corner tiré par Modric et dévié par Rabiot (45e+1e, 1-0), l’ancien Parisien enfonçait le clou sur penalty (48e, 2-0).

Classement live Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Milan Milan 35 16 +14 10 5 1 27 13
2 Logo Naples Naples 34 16 +10 11 1 4 23 13
3 Logo Inter Milan Inter Milan 33 15 +20 11 0 4 34 14
4 Logo Juventus Juventus 32 17 +8 9 5 3 23 15
5 Logo Rome Rome 30 16 +7 10 0 6 17 10
6 Logo Côme Côme 27 16 +10 7 6 3 22 12
7 Logo Bologne Bologne 25 15 +10 7 4 4 23 13
8 Logo Lazio Lazio 24 17 +6 6 6 5 18 12
9 Logo Atalanta Atalanta 22 16 +2 5 7 4 20 18
10 Logo Udinese Udinese 22 17 -10 6 4 7 18 28
11 Logo Sassuolo Sassuolo 21 16 +1 6 3 7 21 20
12 Logo Cremonese Cremonese 21 17 -1 5 6 6 18 19
13 Logo Torino Torino 20 17 -11 5 5 7 17 28
14 Logo Cagliari Cagliari 18 17 -5 4 6 7 19 24
15 Logo Parme Parme 17 16 -7 4 5 7 11 18
16 Logo Lecce Lecce 16 16 -11 4 4 8 11 22
17 Logo Genoa Genoa 14 16 -8 3 5 8 16 24
18 Logo Hellas Hellas 12 16 -12 2 6 8 13 25
19 Logo Pise Pise 11 17 -12 1 8 8 12 24
20 Logo Fiorentina Fiorentina 9 17 -11 1 6 10 17 28
Voir le classement complet

À peine cinq minutes plus tard, il s’offrait un doublé en suivant parfaitement la frappe de Modric sur le poteau (53e, 3-0). Grâce à ce succès, l’AC Milan enchaîne un quinzième match consécutif sans défaite en Serie A, et reprend provisoirement la tête du championnat. L’Hellas Vérone est 18e.

Pub. le - MAJ le
