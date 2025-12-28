Serie A : l’AC Milan surclasse l’Hellas Vérone grâce à Nkunku et reprend la tête

Christopher Nkunku est en train de lancer son aventure avec l’AC Milan. Installé comme titulaire par Allegri depuis quatre matchs, l’international tricolore n’avait pas fait de son premier but en Serie A une obsession. Il est finalement venu ce dimanche face à l’Hellas Vérone. Après l’ouverture du score de Pulisic sur un corner tiré par Modric et dévié par Rabiot (45e+1e, 1-0), l’ancien Parisien enfonçait le clou sur penalty (48e, 2-0).

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Milan 35 16 +14 10 5 1 27 13 2 Naples 34 16 +10 11 1 4 23 13 3 Inter Milan 33 15 +20 11 0 4 34 14 4 Juventus 32 17 +8 9 5 3 23 15 5 Rome 30 16 +7 10 0 6 17 10 6 Côme 27 16 +10 7 6 3 22 12 7 Bologne 25 15 +10 7 4 4 23 13 8 Lazio 24 17 +6 6 6 5 18 12 9 Atalanta 22 16 +2 5 7 4 20 18 10 Udinese 22 17 -10 6 4 7 18 28 11 Sassuolo 21 16 +1 6 3 7 21 20 12 Cremonese 21 17 -1 5 6 6 18 19 13 Torino 20 17 -11 5 5 7 17 28 14 Cagliari 18 17 -5 4 6 7 19 24 15 Parme 17 16 -7 4 5 7 11 18 16 Lecce 16 16 -11 4 4 8 11 22 17 Genoa 14 16 -8 3 5 8 16 24 18 Hellas 12 16 -12 2 6 8 13 25 19 Pise 11 17 -12 1 8 8 12 24 20 Fiorentina 9 17 -11 1 6 10 17 28 Voir le classement complet

À peine cinq minutes plus tard, il s’offrait un doublé en suivant parfaitement la frappe de Modric sur le poteau (53e, 3-0). Grâce à ce succès, l’AC Milan enchaîne un quinzième match consécutif sans défaite en Serie A, et reprend provisoirement la tête du championnat. L’Hellas Vérone est 18e.