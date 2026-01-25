Menu Rechercher
EdF : Diallo tape du poing sur la table avec Mbappé

Interrogé sur les critiques visant une supposée protection accordée à Kylian Mbappé, notamment lors du dernier rassemblement des Bleus, Philippe Diallo a fermement défendu son capitaine dans un registre offensif. « Kylian, c’est un des tout meilleurs joueurs du monde, peut-être le meilleur joueur du monde. Et tout ce qu’il fait suscite des réactions multiples et variées. Laissez-le vivre un peu ! Laissez-le partager, en tout cas, ou avoir ses moments aussi d’intimité sans avoir sans cesse des projecteurs qui soient braqués sur lui. » Le président de la FFF dénonce en creux la pression permanente autour de l’attaquant, devenu bien au-delà du terrain une figure ultra-scrutée du football français.

Diallo a également rappelé le rôle central de Mbappé au sein du groupe France et sa légitimité sportive et humaine. « C’est un formidable capitaine, reconnu par ses coéquipiers, un amoureux de l’équipe de France, sur lequel nous comptons, évidemment, pour atteindre nos objectifs à la prochaine Coupe du monde. » Satisfait de son début de saison, il conclut sur une note plus légère mais tout aussi appuyée : « c’est pour ça d’ailleurs que je me félicite de son début de saison. Il a encore marqué deux fois hier soir. Il faut juste qu’il nous garde quelques buts pour le mois de juin et juillet. » Une sortie qui sonne comme un vrai coup de poing sur la table face aux polémiques récurrentes.

