L’offre ÉDITION SPÉCIALE CANAL+ SPORT pour vivre le grand Multiplex de l’UEFA Champions League sur les chaînes CANAL+ !

C’est le moment que tout le monde attend, et nous y sommes ! Le multiplex de la 8e et dernière journée de l’UEFA Champions League ! débarque ce mercredi 28 janvier et le suspense est total. Nos 3 clubs français vont jouer leur dernier match et découvrir leur classement final dans cette phase de ligue si relevée. Avec l’objectif bien évidemment de se qualifier, et à la meilleure place possible. Pour le Paris SG, il est possible d’accrocher une belle place dans le top 8, qui qualifie directement pour les 8es de finale. Il faudra battre Newcastle au Parc des Princes, presque une revanche de la saison passée, puisque les Magpies avaient collé un 4-1 chez eux au Paris SG.

La suite après cette publicité

Le Paris SG est au moins certain d’accéder aux barrages de l’ UEFA Champions League, ce qui n’est pas encore le cas de l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco. Actuellement 19es avec 9 points, les Marseillais devront se méfier de leur déplacement sur la pelouse du Club Bruges, 27e avec 7 points. En cas de victoire, l’Olympique de Marseille est certain de se qualifier, et Bruges peut encore l’espérer de son côté avec une victoire. Un match décisif sur une pelouse loin d’être accueillante pour les visiteurs. L’AS Monaco s’y était d’ailleurs totalement écroulé en début de saison. L’AS Monaco, d’ailleurs, aura aussi très fort à faire avec la réception de la Juventus. Là aussi, victoire obligatoire pour prétendre à une qualification, mais le club de la Principauté traverse actuellement une grosse crise, avec des résultats catastrophiques et des blessés qui s’accumulent. Saura-t-il avoir un dernier sursaut pour garnir la liste des clubs français qualifiés ?

L’offre EDITION SPÉCIALE CANAL+ SPORT*

Pour ne rien manquer et vivre pleinement ce multiplex exceptionnel, souscrivez à l’offre EDITION SPECIALE CANAL+ SPORT*, disponible jusqu’au 12 mars 2026.

La suite après cette publicité

Elle est proposée à 29,99€/mois pendant 1 an puis 39,99€/mois, abonnement 24 mois. Vous pouvez bénéficier de tout le sport de CANAL+, avec 100%** des coupes d’Europe masculines de l’UEFA (UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League), de la Premier League, du TOP 14, de la Formule 1®, du MotoGP™, du golf… Regardez les meilleurs matchs en exclusivité sur beIN SPORTS des grands championnats européens de football (LaLIGA EA SPORTS, Bundesliga), un big match de Ligue 1 McDonald’s chaque samedi à 17h***, la Ligue 2 BKT, et regardez sur Eurosport du tennis (US Open, Open d’Australie), du cyclisme (Tour de France, Giro, Vuelta), des sports d’hiver…

Un programme monumental mais ce n’est pas tout puisque cela vous donne aussi accès à du cinéma ultra-récent, les Créations Originales CANAL+, des séries internationales et l’intégralité des contenus Apple TV ! Avec le pass divertissement offert pendant 2 mois puis 10€/mois, résiliable mensuellement*. Sans oublier la toujours appréciable offre Rat+ SPORT*, réservée aux 18-25 ans, à 19,99 € par mois avec abonnement mensuel* !

La suite après cette publicité

*Offres valables en France métropolitaine jusqu’au 12 Mars 2026 et soumises à conditions. Modalités sur boutique.canalplus.com

**Sauf interdiction administrative de diffusion

***Hors programmation exceptionnelle