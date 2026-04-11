Liverpool : le placardisé Mohamed Salah prêt à jouer un mauvais tour au PSG

Mercredi soir, Liverpool est passé totalement à côté de son 1/4 de finale aller de C1 au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Reds d’Arne Slot pouvaient s’estimer heureux de quitter la capitale française avec seulement deux buts d’écart, tant offensivement et défensivement les joueurs du club de la Mersey étaient à la rue. Au terme des 90 minutes, les statistiques côté Liverpool étaient clairement criantes : 26 % de possession, trois tirs tentés pour aucune tentative cadrée. Le tout, sans Mohamed Salah, laissé sur le banc durant l’intégralité de la partie.

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Une décision qui avait surpris, tant l’Égyptien reste une référence offensive chez les Reds malgré une forme irrégulière. « Si on avait été mieux, si on avait eu plus de ballons, ça aurait eu du sens de faire entrer Mohamed Salah pour faire la différence. Mais si on doit défendre autant qu’on l’a fait, alors qu’il garde son énergie pour ce week-end », s’était justifié Arne Slot après la rencontre devant les journalistes. 72 heures plus tard, le technicien néerlandais relançait l’ancien joueur de l’AS Roma face à Fulham, en Premier League. Une titularisation plutôt payante.

Salah revit, Ngumoha confirme

Buteur face à Fulham (2-0), ce samedi, Salah a une nouvelle fois rappelé son importance dans le système des Reds. Avec désormais 20 contributions décisives cette saison (11 buts, 9 passes décisives), l’ancien joueur de l’AS Roma continue d’afficher une régularité impressionnante. « Il en a marqué beaucoup de ce genre. Mo est un finisseur de haut niveau et nous devons essayer de le mettre dans ces situations autant que possible. Aujourd’hui, il était là et il a bien conclu… C’est important pour Mo d’avoir marqué ce but, mais c’était surtout important pour l’équipe et le club que nous remportions ce match, et pour Mo de réussir une finition qu’il a déjà réalisée tant de fois », s’est satisfait Slot auprès de la BBC.

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Dans le même temps, Liverpool peut aussi compter sur l’émergence de Rio Ngumoha. À seulement 17 ans et 225 jours, le jeune talent anglais - auteur du premier but après un gros travail sur le côté gauche et impliqué sur la réalisation de Salah - impressionne déjà son entraîneur et ses propres coéquipiers. « Espérons qu’il ait un bel avenir devant lui. Il a livré un bon match. Il a marqué un but décisif, et maintenant, place au prochain », a indiqué Virgil van Dijk. « Il devient de plus en plus fort et prêt pour ce niveau », a lui confié Slot. À quelques jours d’un 1/4 de finale retour décisif face aux Champions d’Europe, Liverpool s’est rassuré et peut désormais se concentrer sur la réception du PSG. « On est prêts, et Anfield sera prêt », a prévenu Slot.