Youth League : le PSG colle 6 buts à Helsinki et file en 1/4 de finale

Avant leurs aînés ce soir, les U19 du PSG ont fait le boulot. Confrontés aux Finlandais d’Helsinki en 1/8e de Youth League, les joueurs de Jean-François Vulliez se sont imposés 6-1. Adam Ayari avait d’abord ouvert le score sur un penalty obtenu par ses soins (6e, 1-0). L’attaquant de 17 ans a ensuite fait le break sans l’aide de personne : une accélération foudroyante et une frappe rasante du pied gauche (16e, 2-0) pour son 5e but en Youth League.

Pierre Mounguengue a aussi atteint ce cap en marquant le but du 3-0 sur un coup franc de Jangeal (27e), lui-même buteur pour le 4-0 (55e, 4-0). À noter la sortie sur blessure du prometteur Chtai-Telamio. Les Parisiens se sont offerts quelques frayeurs en fin de match, mais la réduction de l’écart de Berisha n’a finalement pas eu de grosses conséquences (64e, 4-1). L’entrant Younes Idder s’est offert le 5-1 sur une belle frappe du gauche (84e, 5-1), tandis que Khafi, lui aussi entré en jeu, a fini le boulot d’une incroyable frappe barre rentrante (88e, 6-1). Les Parisiens affronteront le Legia Varsovie ou Villarreal au prochain tour.