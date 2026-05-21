Man United : Casemiro a trouvé son nouveau club

Une page se tourne et le Brésilien cherche donc à écrire un nouveau chapitre de son histoire. À 34 ans, Casemiro, milieu de terrain de Manchester United, s’apprête à plier ses bagages outre-Manche. L’ancien joueur du Real Madrid devrait prochainement rejoindre la MLS et plus précisément l’Inter Miami, où évoluent déjà Lionel Messi, Luis Suárez ou encore Rodrigo De Paul, tous passés par le championnat espagnol. Auteur de neuf buts et deux passes décisives en 34 matchs de Premier League, Casemiro est resté un élément indispensable dans l’effectif de Michael Carrick.

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Selon le journaliste italien, Fabrizio Romano, l’accord entre le joueur et le club floridien serait d’ailleurs en très bonne voie. À présent, rien n’est officiel, puisque tout reste une question de temps, mais l’information a été confirmée par Tom Bogert, journaliste à The Athletic, qui indique également que le joueur de la Seleção devrait rejoindre l’Amérique du nord cet été. Si Manchester United s’est qualifié pour la C1, l’Inter Miami devrait tout autant rayonner avec le numéro 6. Affaire à suivre…