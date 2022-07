Les folles confidences de Robert Lewandowski à Xavi, la Juve a ciblé le remplaçant de Matthijs de Ligt

La suite après cette publicité

Lewandowski est fou du Barça

Ce matin Robert Lewandowski fait encore la Une de la presse catalane. Mundo Deportivo révèle en exclusivité ce vendredi que Xavi et le polonais se sont rencontrés à Ibiza par hasard. Les deux sont en vacances au même endroit dans un hôtel de luxe. Ils ont donc pu discuter plusieurs minutes sur son potentiel transfert. Et Robert Lewandowski aurait confié au coach espagnol qu’il veut signer au Barça, que ça le rendrait fou, qu’il ne voit pas d’autres options pour la suite de sa carrière. Les deux hommes espèrent rapidement se revoir, mais au Camp Nou.

La Juve veut des stoppeurs

La Juventus Turin, on prépare le possible départ de De Ligt à Chelsea pour 110 millions d’euros. 3 joueurs sont sur la short list des dirigeants turinois selon Tuttosport : Bremer, Koulibaly et surtout Presnel Kimpembe. De toute manière, même si le néerlandais reste, il faut recruter en défense avec le départ de Chiellini.

Richarlison sauve Everton

Richarlison fait les gros titres dans les pages sports des tabloïds anglais. Indirectement, le buteur brésilien a sauvé Everton cette nuit comme le rapporte le Daily Mirror. Les Toffes étaient menacés par les règlements de la Premier League à cause de leur irrégularité financière. Il fallait rapidement trouver près de 60 millions d'euros pour éviter des sanctions. Et donc, à la dernière minute, le club de Lampard a vendu Richarlison à Tottenham à prix d’or : 70 millions d’euros. Le média insiste aussi sur le fait que Tottenham est au top sur ce mercato. Les Spurs ont déjà engagé Yves Bissouma, Ivan Perišić, Fraser Forster, Richarlison, et ils sont tout proche de convaincre Clément Lenglet et Djed Spence de les rejoindre. De plus, Son et Kane devraient rester au club.