Le PSG prête Marcin Bulka à l'OGC Nice

Barré par la concurrence de Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, le gardien international Espoirs polonais Marcin Bulka, 21 ans, est prêté pour la saison, avec option d'achat, à l'OGC Nice par le Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

Arrivé de Chelsea en 2019, et sous contrat à Paris jusqu'en 2025, le gardien de but originaire de Plock a disputé 2 matches officiels avec l'équipe première parisienne. La saison dernière, il avait été prêté au FC Cartagena (D2 espagnole, 4 matches) et à Chateauroux (L2, descente en N1, 9 matches).