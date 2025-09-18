PSG : que retenir de la surprenante titularisation de Senny Mayulu en faux-neuf ?

Pour son entrée en Ligue des Champions, le PSG a frappé un grand coup en dominant l’Atalanta (4-0) au Parc des Princes, malgré l’absence de plusieurs cadres offensifs comme Dembélé et Doué. Marquinhos a ouvert le score rapidement, avant que Kvaratskhelia ne creuse l’écart, suivi de Nuno Mendes peu après le retour des vestiaires. Gonçalo Ramos a scellé le succès dans le temps additionnel. Avec 711 passes réussies, 22 tirs dont 15 dans la surface et 10 grosses occasions, Paris a montré une maîtrise totale du jeu et une capacité à mettre en difficulté une équipe italienne toujours exigeante malgré sa transition avec Ivan Jurić. Six corners concédés seulement et une possession largement favorable ont confirmé la domination collective d’un PSG déjà très performant pour ce premier rendez-vous européen.

La surprise est venue du onze de départ : Luis Enrique a titularisé Senny Mayulu en pointe de l’attaque dans un rôle inédit de faux-neuf, préférant le jeune Titi à Gonçalo Ramos, pourtant attendu d’entrée comme en témoignent les récentes compositions de départ du coach espagnol. Avec les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, l’ancien sélectionneur de la Roja a choisi de repositionner le milieu offensif de 19 ans au cœur du trio d’attaque, entouré de Kvaratskhelia et Barcola. Un pari risqué sur le papier, mais qui a donné un visage mobile et imprévisible au secteur offensif parisien, notamment dans le premier acte où Mayulu a multiplié les décrochages pour créer des espaces.

De belles choses tactiques à retenir

Pour sa première titularisation en Ligue des Champions, Senny Mayulu a montré une grande volonté de bien faire et un engagement constant. Avec seulement 36 touches de balle, il a joué simple et précis (18 passes réussies sur 21, soit 86 %), n’a perdu que neuf ballons et a subi trois fautes, preuve qu’il a su provoquer ses vis-à-vis. Bien qu’il ait manqué d’efficacité dans le dernier geste (trois tirs bloqués et un seul dribble réussi sur trois tentés), son activité et son abattage dans les duels (9 au sol dont 5 gagnés) ont aidé Paris à conserver une forte pression offensive : «On a estimé qu’avec la pression haute de l’Atalanta, utiliser Mayulu en numéro 9, avec beaucoup de mobilité, des appels en profondeur mais aussi la capacité à recevoir des ballons dans les pieds, pouvait vraiment nous aider. Et on a réussi à se créer beaucoup d’occasions de cette façon», a expliqué Luis Enrique en conférence de presse. Son rôle d’appui a notamment ouvert des brèches pour ses coéquipiers, comme sur l’action d’Hakimi à la 10e minute où il libère la profondeur pour Fabián Ruiz. Le jeune Titi n’est pas un numéro 9 de métier, et cela s’est parfois ressenti. Dos au but, il a eu plus de mal à peser physiquement sur les défenseurs, comme sur le centre de Nuno Mendes à la 13e minute ou lors de quelques remises imprécises. Mais il s’est rattrapé par son intelligence de déplacement et ses efforts défensifs.

À la 30e minute, on l’a vu revenir dans son camp pour gratter un ballon et couper une transition adverse. Par ses appels répétés, le numéro 24 parisien a contribué à élargir le bloc bergamasque et permis aux joueurs offensifs de combiner dans les intervalles. Son profil hybride a apporté un supplément de mobilité à l’attaque parisienne. Remplacé poste pour poste par Lee Kang-In à la 54e minute, Senny Mayulu a quitté la pelouse sous les applaudissements du Parc des Princes, conscient d’avoir répondu présent dans un contexte de forte attente. Lee, rapidement repositionné au milieu après la blessure de João Neves, n’a pas eu le même impact en pointe. Cette prestation laisse entrevoir un avenir intéressant pour Mayulu dans le système de Luis Enrique. Même s’il n’a pas encore la finition d’un buteur, il apporte énergie, pressing et intelligence de jeu. Pour une première titularisation en Ligue des Champions, le pari du coach espagnol a été payant, confirmant que le PSG dispose d’une relève prête à s’intégrer aux grands rendez-vous européens, qui plus est dans une longue et harassante saison où une hécatombe de blessures n’est jamais trop loin.