Mercato : le PSG met un cadre en vente pour seulement 40 M€ !

Faut-il s’inquiéter pour le Paris Saint-Germain ? Comme révélé en exclusivité par nos soins plus tôt cette semaine, Ousmane Dembélé a dit non à une première offre de prolongation de contrat. Sous contrat jusqu’en 2028, le Ballon d’Or et son entourage réclameraient environ 60 millions d’euros par an, là où le club de la capitale n’en propose "que"… 30 millions. Si un accord peut encore être trouvé, les deux parties semblent pour l’instant très distancées, et forcément, cela pourrait remettre en cause l’avenir de Dembouz sur le court terme.

Autant dire que c’est un dossier particulièrement complexe à gérer pour la direction, et qui cristallise aussi les tensions auprès des supporters du champion d’Europe en titre. Et ce n’est pas tout, puisque l’avenir d’un autre joueur majeur du club, essentiel dans la conquête de la Ligue des Champions et véritable cadre pour Luis Enrique, est aussi en suspens…

Le PSG ne le prolongera pas

Il s’agit de Fabian Ruiz. Vendredi, la presse espagnole évoquait déjà un intérêt prononcé de Galatasaray pour l’Espagnol, qui fêtera ses 30 ans en avril. La Cadena SER va plus loin ce week-end et révèle que pour l’instant, le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de prolonger le contrat de l’Andalou, qui expire en 2027. Ceci implique forcément une vente assez imminente afin de ne pas le voir partir gratuitement.

Le média espagnol indique que le Paris Saint-Germain lui aurait même déjà fixé un prix de vente de 40 millions d’euros, et évoque l’intérêt d’autres gros clubs européens en plus de Galatasaray, sans les nommer. Une clause libératoire de 30 millions d’euros, activée automatiquement à la fin de saison, est même évoquée dans l’article de la radio espagnole. Il s’agirait évidemment d’une clause sous seing privé, puisque les clauses libératoires n’existent pas dans les contrats inscrits auprès de la LFP. Quoi qu’il en soit, on assiste peut-être aux dernières semaines de Fabian Ruiz à Paris…