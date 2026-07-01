Coupe du Monde 2026 : gros problèmes de jalousie, de familles et de femmes au sein de l’Allemagne !

La Coupe du Monde 2026 s’est brutalement arrêtée pour l’Allemagne. Une nouvelle déception pour la Mannschaft, éliminée aux tirs au but face au Paraguay, malgré une équipe bien supérieure sur le papier. Forcément, les médias allemands se sont lâchés, et Julian Nagelsmann prend particulièrement cher. De l’autre côté du Rhin, tout le monde souhaite voir Jürgen Klopp prendre sa place et commencer à préparer l’Euro 2028. Conscient du climat très tendu qui existe au pays, le président de la Fédération Bernd Neuendorf, a tenu à sortir du silence mardi : « après un tel revers, et face aux défis qui nous attendent, nous ne pouvons ni ne voulons simplement reprendre nos activités comme si de rien n’était. Nous remercions tous les fans qui nous ont si merveilleusement soutenus aux États-Unis et au Canada, mais aussi chez nous. Nous sommes tous très déçus que notre aventure ensemble se termine si tôt ».

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Au-delà des choix tactiques et des noms alignés sur la feuille de match par Julian Nagelsmann, on apprend dans ces jours qui suivent cette élimination que d’autres choses n’allaient pas en interne. Bild a par exemple dévoilé, ce mercredi, que le courant ne passait pas entre le sélectionneur et ses joueurs, avec une communication inexistante pratiquement, et que Nagelsmann passait son temps avec son staff ou avec sa femme Lena, ne partageant absolument rien avec ses joueurs. Ces derniers ont aussi eu du mal à comprendre certains de ses choix, comme la gestion du cas Deniz Undav.

Matthäus balance

Et Lothar Matthäus, légende du football allemand et aujourd’hui omniprésent sur la scène médiatique, a fait de grosses révélations sur les coulisses de l’aventure américaine de l’Allemagne. « Il y a eu beaucoup de choses à gérer, sur le terrain mais aussi en dehors. Les femmes des joueurs, les familles, tout était à prendre en compte. Et il y a eu de tout, beaucoup d’histoires. Déjà, je ne comprends pas pourquoi toutes les familles étaient là-bas dès le début. Il y a eu des histoires avec les voyages, avec les réservations d’hôtel. Tout posait problème. Ce n’est pas sorti dans les médias, mais je sais que c’était problématique », a lancé l’ancien du Bayern dans son podcast chez Bild.

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« Les joueurs étaient en colère les uns contre les autres, parce que l’un d’eux avait été autorisé à voler avec sa mère, ou l’autre avec sa femme et ses enfants. D’autres familles ont dû prendre des vols commerciaux. Au final, il y a eu beaucoup d’agitation, qu’on a pas forcément vue de l’extérieur. L’attention des joueurs n’était tout simplement pas portée sur cette Coupe du Monde. C’était une journée libre en famille, une après l’autre. Les familles auraient pu venir à partir des quarts si l’équipe avait réussi à obtenir de bons résultats », a conclu Matthäus, faisant donc comprendre que pour la Mannschaft, cette Coupe du Monde ressemblait plus à des vacances en famille qui ont mal tourné, plutôt qu’à une compétition de football. Des propos qui font déjà beaucoup parler chez nos voisins germaniques…