Équipe de France : la nouvelle masterclass de Mike Maignan

Une page s’est définitivement tournée pour l’équipe de France avec les retraites d’Hugo Lloris et Steve Mandanda, mais une autre est en train de prendre une direction toute aussi belle. Pour ce rassemblement, Mike Maignan était nommé numéro 1 dans les cages tricolores et le dernier rempart de l’AC Milan était forcément attendu au tournant pour le choc face aux Néerlandais, qui n’a finalement pas eu lieu. Et notamment en raison de ce superbe arrêt sur penalty, devant Memphis Depay.

En Irlande, Mike Maignan (27 ans) a encore été exceptionnel (1-0). En fin de rencontre, le portier a été énormément sollicité et s’il n’a eu que trois arrêts à faire, il faut souligner la qualité de ces derniers. D’abord, il détournait une belle frappe de McClean au premier poteau (83e), avant une magnifique parade pour éviter une déviation compliquée de Maignan (88e). Et la soirée de l’ex-gardien parisien ne s’est pas arrêtée là. Sur le dernier corner de la partie, Collins s’élevait plus haut que tout le monde et assénait une tête puissante vers la lucarne gauche. On pensait alors à l’égalisation, mais Maignan déviait in extremis pour assurer la victoire (90e).

«Mike, c’est Mike !»

De quoi logiquement recevoir les éloges de Didier Deschamps. «Mike, c’est Mike. Son superbe arrêt nous permet de garder les trois points. Même si c’est dur de prendre la succession d’Hugo Lloris, qui a fait des choses superbes avec nous, à travers son premier match et celui d’aujourd’hui, il dégage de la force, tant mieux. Cela fait un moment qu’il est avec nous (…) Evidemment que l’arrêt de Mike à la fin… Des fois il y a des buts qui comptent, mais ça vaut peut-être plus qu’un but. Ça récompense un but qui dégage beaucoup de force», a expliqué le sélectionneur des Bleus sur TF1.

«On n’est pas surpris, je connais les qualités de Mike, il nous le montre depuis qu’il est arrivé en sélection. On est très content de l’avoir avec nous, il démontre le très grand gardien qu’il est», a également salué Aurélien Tchouaméni, en zone mixte. Enfin, Benjamin Pavard, auteur de l’unique but du soir, fait de Maignan son homme du match. «Mike, c’est vrai que son arrêt nous permet de rester dans le match et de faire un clean-sheet, donc je vais dire Mike». Le grand gagnant de ce rassemblement des Bleus, post-Coupe du monde 2022.