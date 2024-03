Bayern : l’incroyable retour de flamme de Mathys Tel

«Il a perdu un peu de son élan. Il n’est plus aussi agressif, n’a plus l’envie folle absolue du but. Cela a probablement aussi quelque chose à voir avec la confiance en soi. Lorsque vous réussissez autant, que vous marquez autant de buts décisifs, vous en demandez peut-être trop à vous-même. Mais à l’entraînement, il s’améliore. Il marque encore plus. Mais cette situation est normale pour un si jeune joueur. Nous avons besoin de son insouciance, et nous n’arrêtons pas de lui faire confiance» ne manquait pas de rappeler Thomas Tuchel en marge de la défaite 1-0 contre la Lazio en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions à propos de la jeune pépite Mathys Tel. L’attaquant français de 18 ans traversait alors une passe plus compliquée avec 19 matches de suite sans marquer avec le Rekordmeister au moment où son coach prenait la parole.

La suite après cette publicité

Une disette inédite dans la jeune carrière du buteur formé à Rennes dont le nom était cité de manière plus récurrente du côté de Manchester United en vue de la saison prochaine. De moins en moins utilisé par Thomas Tuchel et de plus en plus agacé sur le terrain, le natif de Sarcelles a totalement changé sa trajectoire au cours des derniers matches et se présente comme l’une des rares lueurs de la formation bavaroise en ces temps difficiles. Passeur décisif contre Bochum (défaite 3-2), il avait sonné la révolte au sein d’un effectif apathique. De nouveau très bon lors de la fin de match contre le RB Leipzig (victoire 2-1) sans pour autant être impliqué sur un but, il marquait à nouveau des points et réimpulsait une dynamique. Celle-ci a été récompensée vendredi dernier contre Fribourg où il a débuté titulaire. Profitant de l’absence de Leroy Sané, il a livré une performance accomplie.

À lire

LdC : Maurizio Sarri envoie un message au Bayern Munich

Un but qui change tout pour Mathys Tel

Bien que le Bayern Munich ne soit accroché (2-2), Mathys Tel qui avait été aligné côté droit s’est offert un but sublime permettant d’égaliser à 1-1. Entreprenant, tranchant et inspiré, il a été l’une des rares satisfactions à tirer du match des Munichois. Mettant fin à 20 rencontres de suite sans faire trembler les filets, Mathys Tel était aux anges à l’issue de la partie : «j’y ai beaucoup travaillé à l’entraînement ​​également avec Thomas (Müller ndlr) et Harry (Kane ndlr). J’ai eu cette opportunité, j’ai tiré et j’ai marqué. C’était important pour moi.» Revigoré par son but Mathys Tel cristallise toutefois les tensions en interne. Récemment, le directeur sportif Max Eberl avait affirmé sa confiance envers l’international U21 français : «Mathys Tel est l’un des talents en qui nous avons confiance. Nous voulons qu’il se développe ici, au Bayern.»

La suite après cette publicité

La réponse de Thomas Tuchel a été sans détour : «je suis, j’étais et je reste responsable de l’alignement. Sur Tel, je ne vois aucune source de conflit. À mon avis, il n’a jamais joué autant ni aussi régulièrement qu’aujourd’hui avec nous. Je ne vois donc aucun conflit.» Pour autant, le départ à la fin de la saison du coach allemand a rassuré le joueur qui se sent encore plus intégré dans le projet du Rekordmeister. Prévu comme titulaire en vue du match contre la Lazio ce mardi, Mathys Tel aura une nouvelle occasion de montrer que l’avenir du Bayern Munich sera encore plus brillant avec lui.