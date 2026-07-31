Le banni Mykhaïlo Mudryk est autorisé à rejouer avec Chelsea !

C’est enfin l’heure de la libération pour Mykhaïlo Mudryk. Hors des terrains depuis fin 2024, à la suite d’une exclusion de quatre ans pour un contrôle positif au meldonium, l’ancien ailier du Shakhtar Donetsk a vu sa suspension être finalement levée, ce vendredi. En effet, un accord a été trouvé entre l’Agence mondiale antidopage (AMA) et la Fédération anglaise de football (FA) concernant une infraction aux règles antidopage. La FA et le club londonien ont ensuite confirmé que la procédure disciplinaire antidopage engagée à l’encontre de l’ailier ukrainien avait bien été réglée.

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« La FA confirme que la procédure disciplinaire antidopage engagée à l’encontre de Mykhailo Mudryk a été réglée avec l’accord de l’Agence mondiale antidopage (AMA) le 30 juillet 2026. Dans le cadre de cet accord, M. Mudryk a reconnu avoir commis des violations des règles antidopage (ADRV) et a accepté une période de suspension. Le 22 octobre 2024, M. Mudryk a été soumis à un contrôle antidopage hors compétition, qui a révélé la présence d’une faible concentration de meldonium, une substance interdite. La FA a notifié ce résultat à M. Mudryk le 4 décembre 2024 et lui a infligé une suspension provisoire. Le 23 mai 2025, la FA a inculpé M. Mudryk d’ADRV en violation des articles 3 et 4 de son Règlement antidopage de 2024. Du 7 au 9 janvier 2026, une audience s’est tenue devant une Commission de régulation indépendante. La Commission de régulation a conclu que M. Mudryk avait commis les ADRV qui lui étaient reprochées et lui a infligé une période de suspension de quatre ans. Par la suite, M. Mudryk a formé un recours devant le Tribunal arbitral du sport », a d’abord communiqué la FA.

Mudryk en route pour la pré-saison des Blues

« Depuis lors, des modifications ont été apportées au document technique de l’AMA (TD2027MRL) qui, bien qu’elles ne soient pas rétroactives, signifient que si l’échantillon de M. Mudryk avait été prélevé aujourd’hui, la concentration de meldonium dans cet échantillon n’aurait pas été signalée et aucune infraction aux règles antidopage n’aurait été constatée. Compte tenu de cette évolution et d’autres circonstances de l’affaire, la FA et M. Mudryk ont désormais – avec l’accord de l’AMA – réglé la procédure d’appel conformément à l’article 10.8.2 du Code mondial antidopage et à la règle 90 du Règlement antidopage 2024. Dans le cadre de cet accord, M. Mudryk a reconnu avoir commis les infractions antidopage qui lui étaient reprochées et a accepté une période de suspension égale à la durée déjà purgée à la date de l’accord. M. Mudryk n’est plus suspendu et peut reprendre la compétition avec effet immédiat. »

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Une victoire donc pour Mudryk, dont la dernière apparition sous les couleurs de Chelsea remonte au 28 novembre 2024 face à Heidenheim en Ligue Conférence (2-0). Ces derniers mois, un possible retour du joueur de 25 ans - recruté pour 100 millions d’euros en janvier 2023 - faisait surface avec des rumeurs l’envoyant notamment du côté de Strasbourg. Pour l’heure, Mudryk va rejoindre les Blues de Xabi Alonso en stage de pré-saison à Hong-Kong. Chelsea, de son côté, s’est félicité de cette décision à travers un communiqué publié sur son site officiel, indiquant que « tout le monde au club a désormais hâte d’aider Misha à retrouver sa pleine forme, à réintégrer l’équipe et à revenir sur le terrain ».