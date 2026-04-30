Atlético de Madrid : toute l’Espagne tremble pour Julian Alvarez

C’est dans les grands matchs que les grands joueurs répondent présents. Pas forcément excellent cette saison, Julian Alvarez est cependant en train de rendre de belles copies lors des gros rendez-vous, en Europe notamment. Contre Arsenal hier soir, à l’occasion de la demi-finale aller de la Ligue des Champions, l’international argentin a été particulièrement bon, écopant d’un joli 7/10 dans nos notes du match, et du "trophée" d’homme du match de notre rédaction.

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Seulement, l’ancien de River Plate et de Manchester City n’a pas pu terminer la rencontre… Il a ainsi quitté le terrain à la 77e minute, touché à la cheville après un gros contact avec Eze. Forcément, cette possible blessure, à six jours du match retour à Londres, est un potentiel gros coup dur pour les Madrilènes, puisqu’il est inutile d’expliquer à quel point Alvarez est important pour l’équipe.

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Les Madrilènes tremblent

Forcément, c’est tout Madrid - ou du moins la moitié qui supporte l’Atlético - qui tremble en vue du retour. « Alerte rouge », titre le journal AS. « Le visage de Julian Alvarez à la fin du match était dévasté », rajoute le journal dans un autre article. « On va croiser les doigts pour qu’il soit là à Londres », y va de son côté Marca. « L’Atlético, en suspens pour Julian », titre pour la part la Cadena SER sur son site. « Julian déclenche les alarmes, il a quitté le terrain avec des problèmes à la cheville et il inquiète pour le match retour », indique Mundo Deportivo.

« Il va passer des tests, on espère que ça ne sera rien de sérieux », a expliqué Diego Simeone, qui n’en savait pas plus que les fans devant leur TV, devant les caméras de Movistar. Mateu Alemany, le directeur sportif, s’est montré un peu plus optimiste : « on a l’impression que c’est peut-être moins grave que ça en a l’air. C’est ce qu’on souhaite tous ». On devrait en savoir un peu plus dans la matinée…