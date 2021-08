AS Monaco : Oleg Petrov donne la tendance pour la suite du mercato

Alexander Nübel (prêt), Ismail Jakobs, Jean Lucas et enfin Myron Boadu. L'AS Monaco a réalisé de jolis coups sur le marché des transferts estival, même si des joueurs sont eux partis comme Stevan Jovetic ou encore Fodé Ballo-Touré. Et alors qu'il ne reste plus que quelques semaines pour boucler d'autres arrivées, le vice-président du club du Rocher Oleg Petrov a fait un large point sur le mercato de son club ce mercredi sur RMC Sport. Pour lui, l'arrivée de Boadu est déjà une très bonne chose : «nous sommes très contents d'avoir Myron Boadu avec nous. Je pense que Monaco a fait un bon mercato. Pour nous, un attaquant moderne doit avoir de l'explosivité, de la vitesse. Je pense que ce sont les qualités que possède Myron.»

Mais derrière, le dirigeant de la formation de la Principauté en a dit plus sur les jours à venir et la suite du mercato monégasque. «Je pense que nous sommes satisfaits. Nous sommes proches de la fin de la formation de notre équipe. Je ne pense pas qu'il y a aura beaucoup de changements. Si nous nous qualifions pour la Ligue des Champions, l'effectif que nous avons est déjà assez fort pour y performer», a déclaré Oleg Petrov sur les ondes de la radio. La fin du mercato devrait donc être assez calme sur le Rocher.