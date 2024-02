Nantes-PSG : Luis Enrique justifie son turnover

À l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain avait l’occasion de profiter du faux pas de l’OGC Nice, battu à Lyon la veille, pour s’envoler en tête du classement. C’est chose faite puisque le champion de France en titre, avec une équipe remaniée, s’est imposé face à une vaillante équipe nantaise (2-0). Interrogé sur le fait d’avoir laissé plusieurs tauliers sur le banc, à l’image de Kylian Mbappé, l’Asturien a justifié ses choix tactiques au micro de Canal+.

«Pour nous, c’était un match difficile au regard du scénario. Venir dans ce stade avec une ambiance incroyable et après un match de Ligue des Champions qui a été compliqué, j’avais besoin de changer l’équipe. Certains joueurs ont pu disputer plusieurs minutes. Ce qui est bien, c’est de voir que tous les joueurs sont impliqués. Nous avons bien défendu et récupérer de nombreux ballons. C’est une belle victoire. Nous voulons avoir l’option de pouvoir lutter avec tous les joueurs, donc c’est bien qu’ils soient tous impliqués», a-t-il exprimé avant de poursuivre sur le cas de KM7, entré en jeu à la 62e minute et buteur une quinzaine de minutes plus tard : «Avec Mbappé ? On s’entend très bien, il n’y a aucun problème.»