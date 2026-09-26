Le Bayern Munich observe un taulier de l’Atlético de Madrid

Actuellement au repos après avoir pris sa retraite internationale dans la foulée de sa Coupe du Monde remportée avec l’Espagne, Marcos Llorente suscite les convoitises du Bayern Munich, selon AS. Le géant allemand suit de près la situation du polyvalent joueur de 31 ans, dont le contrat avec l’Atlético de Madrid s’achève en juin prochain, ce qui lui permettra de négocier librement avec d’autres clubs dès janvier.

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Malgré cette offensive bavaroise, l’Atlético reste serein et travaille activement à sa prolongation. Très attaché à son hygiène de vie madrilène et devenu l’un des capitaines du groupe sous Diego Simeone, le joueur n’est clairement pas fermé à l’idée d’étendre son bail dans la capitale ibérique selon les informations madrilènes.