FC Barcelone, Espagne : les croustillantes confidences du crack Pedri

Le FC Barcelone prépare l'avenir. C'est dans cette optique que les pensionnaires du Camp Nou ont mis la main sur Pedri le 2 septembre 2019. En effet, les Catalans ont trouvé ce jour-là un accord avec Las Palmas pour le transfert de leur pépite âgé alors de 16 ans à l'époque. Le temps de faire une année supplémentaire avec le club des Canaries en Segunda B (D2 espagnole), le footballeur né en 2002 a ensuite rejoint le Barça en août dernier. Quelques mois plus tard, on peut dire que tout s'enchaîne plutôt bien pour Pedri. Le 27 septembre dernier, il a fait ses premiers pas officiels en Liga. C'était à l'occasion de la victoire 4 à 0 face à Villarreal (21 minutes jouées).

Quelques jours plus tard, le 20 octobre, il découvrait la Ligue des Champions face à Ferencvaros (victoire 5-1). Entré en jeu 28 minutes, il avait marqué pour sa première dans la plus belle des compétitions européennes. Alors que son équipe a connu des difficultés cette saison, le jeune milieu a su tirer son épingle du jeu et marquer des points aux yeux de Ronald Koeman. Son entraîneur n'a pas hésité à lui donner du temps de jeu. Résultat : Pedri en est à 42 apparitions toutes compétitions confondues. Le temps pour lui de marquer 3 buts et de délivrer 6 assists. En plein bonheur, l'international Espoirs espagnol a reçu une bonne nouvelle durant ce mois de mars puisqu'il a été sélectionné pour la première fois en équipe d'Espagne A.

Pedri rêve plus grand

Un rêve pour le jeune homme qui s'est longuement entretenu avec Marca. «J'attendais que ça vienne avec envie, mais je n'imaginais pas que ce serait quelque chose d'aussi rapide, car c'est une décision du coach. J'ai de la chance d'être ici et ce que je vais faire, c'est en profiter». Puis il a évoqué ses premiers jours avec la Roja. «La vérité est que j'ai été très bien accueilli. J'ai rencontré tous les coéquipiers. Cela a bien commencé (...) J'en connaissais beaucoup, soit en jouant avec eux, soit en les regardant à la télévision. Ils m'ont montré que c'étaient des gens formidables par rapport à la façon dont ils m'ont reçu». Notamment Sergio Ramos, qui l'a mis à l'aise. En revanche, Pedri n'a pas encore eu le temps d'échanger avec son sélectionneur Luis Enrique. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a hâte d'en découdre.

«Non (il n'a pas de pression, ndlr), j'ai toujours dit que j'aime être moi-même, que je dois faire la même chose que je fais en club, avec le Barça, et profiter de ce que la vie me donne. Je dois faire ce que je fais de mieux et jouer au football, ce que j'aime». Le tout en restant lui-même. «Le plus important est de le vivre naturellement et être en phase avec soi-même. Sur le terrain, soyez vous-même, car si vous faites ce que vous aimez et que vous vous amusez, après tout, ça se passera mieux». Ce qui pourra lui permettre d'atteindre ses nombreux objectifs, à savoir jouer l'Euro, les JO et la Coupe du Monde. «J'espère que je pourrais être aux trois. Bien sûr, je l'ai imaginé, mais il faut y aller étape par étape. Je suis à mon premier stage et ce que je dois faire c'est profiter et faire de mon mieux pour revenir».

L'exemple Lionel Messi

Pour cela, il faudra être performant en sélection et en club, où il vise toujours le titre en Liga et où il progresse notamment sous le regard de Lionel Messi, qui aime jouer à ses côtés. «Je l'apprécie. On voit et on apprécie les choses qu'il fait. C'est comme ça lors des matches et des entraînements. Pouvoir partager des moments avec lui est incroyable. Sur le terrain, je le cherche toujours, car il sait toujours ce qu'il fait (...). Il essaye toujours de me trouver et me dit de me mettre entre les lignes et qu'il va me trouver. Je le cherche, je lui donne des passes, car c'est lui qui peut créer le danger». Alors que l'avenir de La Pulga est incertain, Pedri espère la voir continuer.

«Espérons qu'il reste. C'est sa décision personnelle, il doit y réfléchir attentivement et faire son choix avec toute la tranquillité d'esprit possible». Enfin, il a évoqué la confiance qu'on lui accorde en tant que jeune, aussi bien au Barça qu'avec la Roja. «Je pense qu'au bout du compte, les jeunes mettent un pied sur la table et démontrent qu'ils travaillent bien. Nous voulons manger le monde et c'est ce que nous devons faire. Nous devons travailler et apprendre de ceux qui sont là depuis le plus longtemps et je ne peux que remercier les deux coaches de m'avoir fait confiance et j'espère leur rendre». Pour le moment, cela semble être le cas pour un Pedri à qui tout sourit !