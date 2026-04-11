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Rome : Gasperini encense Malen après son triplé contre Pise

Par Allan Brevi
1 min.
Donyell Malen @Maxppp
Rome 3-0 Pise

Donyell Malen continue de s’imposer comme l’un des éléments importants de la Roma, à l’image de sa prestation aboutie lors de la victoire face à Pise (3-0), un succès important dans la course à l’Europe. L’entraîneur italien, Gian Piero Gasperini, a salué la prestation de son équipe dans une rencontre qu’il jugeait loin d’être évidente, insistant sur la rigueur affichée par ses joueurs dans un moment clé de la saison : « le match a bien commencé. Les matchs de Serie A ne sont jamais faciles. Nous avons joué avec concentration et les joueurs ont très bien réagi. Nous sommes là, et ces trois points sont très importants pour notre position au classement. »

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Le technicien romain a également évoqué le cas Donyell Malen, auteur d’un triplé et acteur majeur du succès. Il a ainsi expliqué : « le poste proposé a été déterminant pour le convaincre de venir ici. Il souhaitait jouer à ce poste et peinait à trouver des équipes qui l’utiliseraient ainsi. Cela a été bénéfique pour nous deux. J’étais absolument convaincu. Je n’invente rien, j’essaie simplement de tirer le meilleur de chacun. » Une gestion qui porte aujourd’hui ses fruits pour la Roma, qui est actuellement 6e de Serie A.

Pub. le - MAJ le
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