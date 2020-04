Entre Neymar et Kylian Mbappé, Robert Moreno a fait son choix

Arrivé sur le banc de l'AS Monaco le 28 décembre 2019 en remplacement de Leonardo Jardim, Robert Moreno a paraphé un contrat de deux ans et demi dans la Principauté, soit jusqu'en juin 2022. S'il n'a pas eu le temps que de diriger l'ASM que pendant 16 matches (7V, 5N, 4D), avant que le confinement ne frappe la planète toute entière, le technicien espagnol de 42 a eu le temps d'observer les principaux atouts que compte notre championnat. Interrogé par la Cadena SER, le natif de L'Hospitalet de Llobregat a donné son avis sur les deux joueurs majeurs du PSG et de la Ligue 1 : Kylian Mbappé et Neymar. Et il n'a pas non plus hésité à donner sa préférence.

« Mbappé est un joueur qui peut marquer des buts dans n'importe quelle situation, mais Neymar vous donne quelque chose de plus », a déclaré l'actuel entraîneur de Monaco sur les ondes de SER Catalunya. « Neymar, sans compter Messi car je ne l'ai pas mis sur cette liste, est peut-être le deuxième meilleur joueur du monde. Mbappé est un joueur qui vous fait marquer des buts dans n'importe quelle situation, mais Neymar fait jouer les autres et pour moi, il vous donne quelque chose de plus. Il est comme Messi : il marque, mais il fait jouer le reste de l'équipe... Et s'il y a un joueur qui s'approche de Messi, pour moi c'est Neymar ». La préférence du coach de Monaco s'explique peut-être par le fait qu'il a fréquenté le Brésilien au FC Barcelone, de 2014 à 2017, lorsqu'il était adjoint de Luis Enrique. « Neymar n'a jamais eu un mauvais entraînement, alors que d'autres passaient quelques séances sur la table de massages, il a affiché un niveau incroyable. Il avait des chiffres incroyables, en termes d'effort, que nous avons pu mesurer avec le GPS. Quoi qu'il fasse dans sa vie privée, je n'ai jamais eu à interférer, du moment où il s'entraîne et joue, » a-t-il expliqué.