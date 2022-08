SCO Angers - Stade Brestois : les compositions officielles

C’était le 19 octobre 2019 à domicile que le SCO d’Angers a perdu pour la dernière fois contre le Stade Brestois en Ligue 1. Depuis, c’est cinq victoires et deux nuls. Attention, en matches de préparation il y a tout juste un mois, les Bretons se sont imposés contre les Angevins 2-0. L’entraîneur finistérien, Michel Der Zakarian estime qu’il faudra attaquer le match de la même manière que la semaine dernière contre l’OM : « Si on veut progresser, il faut de la continuité dans nos performances d’un week-end à l’autre. De la continuité dans l’agressivité, dans la bonne agressivité. » Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté.

Les Brestois voudront réitérer leur belle performance de la semaine dernière face à l’OM (1-1). Cependant, ils ne pourront pas compter sur Noah Fadiga et Steve Mounier en plus de Romain Del Castillo. Auteur du but égalisateur contre Marseille, Pierre Lees Melou sera bien là. De leur côté, les Angevins auront à cœur d’obtenir leur première victoire de la saison devant leur public. Gerald Baticle devra faire avec trois absents : Abdallah Sima, qui a repris l’entraînement en début de semaine, Ulrick Eneme-Ella et Ali Kalla. Toutefois, l’entraineur angevin pourra compter sur Sofiane Boufal, lui qui a disputé ses premières minutes la semaine dernière contre Auxerre (2-2) et de sa nouvelle recrue Ousmane Camara, transféré du Paris FC.

Les compositions

SCO Angers : Bernardoni – Doumbia, Blazic, Hountondji, Sabanovic – Mendy, Capelle – Hunou, Ounahi, Thioub - Diony

Stade Brestois : Bizot – Brassier, Dari, Chardonnet, Duverne – Belkebla, Lees Melou, Magnetti – Belaïli, Le Douaron, Perreira Lage

