Polémique homophobie : Monaco sort du silence dans l’affaire Mohamed Camara

La Ligue de Football Professionnel avait pourtant œuvré pour éviter toute polémique. Comme depuis 2019, la LFP avait prévu, pour la dernière journée de Ligue 1, une opération de sensibilisation dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie (17 mai dernier). Après plusieurs éditions marquées par le refus de certains joueurs de porter le maillot aux couleurs de l’arc-en-ciel, un badge où se trouvait barré en rouge le mot "homophobie" a tout de même créé une polémique.

Mohamed Camara (24 ans), le milieu de terrain de l’AS Monaco, avait recouvert de bande adhésive blanche ce logo et avait été pris à partie par la ministre des Sports. Face à la polémique, l’AS Monaco est sortie du silence par la voix de Thiago Scuro, le DG du deuxième de Ligue 1. «Ce n’est pas une bonne façon de finir la saison. On est déçus. On supporte la cause et l’action de la Ligue. On a appelé (le DG de la Ligue, Arnaud Rouger) pour s’excuser. Maintenant, c’est un sujet interne pour affronter cela. On respecte toutes les opinions. C’est un sujet sensible et religieux», a-t-il expliqué devant la presse, sans préciser si le Malien serait sanctionné.