PSG : Matvey Safonov passe aux aveux

Pendant que le PSG avance sur le recrutement de Zion Suzuki, Matvey Safonov (27 ans), lui, a repris le chemin de l’entraînement il y a quelques jours. Le portier a partagé ses impressions sur sa chaîne Telegram. Ses propos sont relayés par Sport24. « De longues vacances offrent l’occasion de se reposer et de faire une pause dans le football. C’est essentiel après une longue saison, lorsque la fatigue se fait sentir. Cependant, deux mois peuvent aussi entraîner une baisse de forme significative. Il est donc logique qu’après une telle pause, une préparation d’avant-saison complète soit indispensable. La première semaine de préparation est donc déjà derrière nous. Elle était consacrée au retour en forme et au travail technique. Il nous faut maintenant nous réadapter au rythme des entraînements quotidiens et poser les bases de la prochaine étape.»

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Le Russe poursuit : «cette semaine a été un véritable ascenseur émotionnel. Entre la fatigue, l’entraînement intensif et la reprise du rythme, j’ai constamment oscillé entre somnolence et apathie totale, et des moments d’énergie et de fraîcheur intenses. Même les matins où je me sentais presque au top de ma forme, une fois sur place, je me rendais compte que ce n’était qu’une illusion. J’ai repris le rythme. J’ai revu les fondamentaux, et nous allons retrouver la forme grâce aux matches. Le 5, nous affronterons Majorque, et le 8, Manchester United. Ce sont des matches amicaux intéressants, parfaits pour préparer notre premier match officiel le 12.» Ce jour-là, le PSG affrontera Aston Villa en Supercoupe d’Europe.