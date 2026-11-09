Erling Haaland sacré Golden Player 2026

Ce lundi, la 24e édition des Golden Boy Awards a couronné Pau Cubarsí comme le Golden Boy 2026. Une belle récompense pour le défenseur central espagnol qui a notamment remporté la Coupe du monde avec la Roja. Le joueur de 19 ans a succédé à Jude Bellingham, Lamine Yamal et Désiré Doué pour ce trophée qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe.

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Le média italien Tuttosport qui organise cette cérémonie attribue également depuis quelques années une autre catégorie avec le Golden Player. Comme en 2023, Erling Haaland a remporté le titre pour cette année 2026. Il succède à Diogo Jota honoré à titre posthume et Toni Kroos récompensé en 2024. Karim Benzema l’avait emporté en 2022 tandis que Robert Lewandowski avait glané les trophées de 2020 et 2021.