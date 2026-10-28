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LdC (F) : l’OL Lyonnes en colle 6 à l’Inter Milan, triplé pour Vicki Becho

Par Jordan Pardon
1 min.
Ingrid Engen @Maxppp
Lyon 6-0 Inter

Carton plein pour l’OL Lyonnes. Après un succès large face au Servette (0-8) et un match nul contre Chelsea (0-0), les joueuses de Jonatan Giráldez ont étrillé l’Inter Milan ce mercredi soir en Ligue des Champions féminine (6-0). Marie-Antoinette Katoto avait lancé les hostilités sur une passe de Brand. L’internationale tricolore se présentait seule face à la gardienne adverse et terminait d’un plat du pied (18e, 1-0). Elle portait le score à 2-0 avant la pause, bien aidée par la reprise de volée ratée de Paralluelo (45e, 2-0).

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4e du Ballon d’Or féminin cette semaine, Melchie Dumornay voyait son but refusé pour un hors-jeu (48e), mais pas Lily Yohannes, qui décochait une frappe sublime du droit pour lober la gardienne (59e, 3-0). C’était ensuite au tour de Vicki Becho, entrée en cours de jeu, de se mettre en évidence. L’attaquante de 23 ans s’offrait trois buts (69e, 76e, 90+4e), dont deux sur des grosses frappes, pour finir le travail de son équipe. Avec 7 points, l’OL Lyonnes est provisoirement leader de la phase de ligue de C1.

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