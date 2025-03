Le FC Barcelone n’exclut pas un transfert de Neymar Jr

Entre Neymar Jr et le Barça, l’amour est toujours là. Leur histoire commune a débuté en 2013, lorsqu’il a signé en faveur des pensionnaires du Camp Nou. Ce, alors qu’il avait été un temps très proche du Real Madrid. Mais le Brésilien, arrivé en provenance de Santos avec l’étiquette de crack, n’a pas regretté son choix, lui qui a parfaitement su s’intégrer chez les Culés. Là-bas, il a notamment formé un trio magique, la MSN, avec ses amis Lionel Messi et Luis Suarez. Brillant et destiné à prendre le pouvoir chez les Blaugranas après la Pulga, Ney a fini par perdre patience et a souhaité sortir de l’ombre de l’Argentin, lui qui voulait remporter un Ballon d’Or.

Santos veut prolonger le plaisir

Il a donc accepté les avances du Paris Saint-Germain, qui a payé sa clause libératoire de 222 M€ en 2017 après un très long feuilleton. Quelques années plus tard, Neymar a tenté de retourner au FC Barcelone à plusieurs reprises. Cela a été le cas en 2019 puis lors du mercato d’été 2023. Poussé vers la sortie à Paris, il a tâté le terrain auprès des Catalans. Mais la porte est restée fermée. Ney a donc attrapé la poignée pour ouvrir la porte le menant à Al-Hilal. Mais son passage en Saudi Pro League a été un fiasco. Payé une fortune, l’international auriverde a passé plus de temps à l’infirmerie que sur le pré. Un an et demi après sa signature, il a résilié son bail XXL avant de rentrer à Santos pour au moins 6 mois. Sauf que l’objectif du joueur de 33 ans est de revenir en Europe l’été prochain.

Et il a une idée derrière la tête, à savoir retourner au Barça. Mais ce n’est pas gagné. Tout d’abord, parce que Santos espère le prolonger. UOL a révélé que le Peixe sent le footballeur très heureux et compte le conserver jusqu’au Mondial 2026, son grand objectif. Mais c’est le clan Neymar qui aura la main. Le média brésilien assure que pour le moment Neymar Sr et les conseillers du joueur n’ont pas encore discuté avec Santos ou d’autres clubs. Ils veulent que le joueur se concentre sur sa remise en forme et retrouve la sélection nationale, alors que la liste du Brésil pour le rassemblement du mois de mars est attendue ce jeudi. En Espagne, Sport assure pourtant que Pini Zahavi s’active en coulisses pour le faire revenir à Barcelone.

Le Barça envoie un message à Ney

Mais son cas ne fait pas l’unanimité. En début de semaine, Sport a révélé que l’entraîneur de l’équipe, Hans Dieter Flick, ne voudrait pas du Brésilien. Interrogé en conférence de presse par la suite, l’Allemand a confié : «ce n’est pas mon travail. Je me concentre sur cette équipe. Nous avons de grandes opportunités et nous les gardons. C’est le travail de Deco.» La question a donc été posée hier soir par TNT Sports Brasil au directeur sportif du FC Barcelone. «Ce n’est pas une question d’argent. Je pense d’abord que Neymar doit essayer d’être à nouveau heureux, de profiter du football. Et je ne vois pas de meilleur endroit pour lui en ce moment que le Brésil, à Santos, son club.» Relancé sur un possible come-back du joueur à Barcelone, il n’a rien exclu pour le futur.

« Ney est un joueur important. Je pense que si un jour une situation comme celle-ci se présentait, ce serait bon pour lui et bon pour nous. (…) Neymar était un phénomène qui est passé par ici. Il a fait ce qu’il a fait. Il a gagné ce qu’il a gagné… Parfois, ces histoires ne se répètent pas. Elles peuvent se répéter, on ne sait jamais… Mais je pense que ce n’est pas le moment pour Barcelone de penser à Neymar, ni pour Neymar de penser à ça.» Il a précisé qu’une «équipe de football est faite avec équilibre, avec réflexion». Interrogé un peu plus tard par El Chiringuito, Deco a ajouté : «je soutiens Neymar. Je veux qu’il soit heureux et son équipe a besoin de lui. Tous ceux qui aiment le football ont besoin de voir un Neymar heureux». Sans aucun doute, il le sera en cas de retour à Barcelone.